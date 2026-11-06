جیسوس اوونو دروازه‌بان آندورا پس از برخورد مرگبار با خسوس د میگل در شوک روحی عمیق است. جرارد پیکه و باشگاه با حمایت کامل در کنار وی هستند.

جیسوس اوونو دروازه‌بان تیم فوتبال آندورا، پس از درگیری مرگبار با هم‌تیمی‌اش خسوس د میگل در جریان بازی برابر تنریف ، در شرایط روحی بسیار شکننده و شوک‌آور به سر می‌برد. اوونو از زمان بازگشت تیم آندورا به پایتخت شاهزاده‌نشین آندورا، به طور کامل از خانه خود خارج نشده و تمامی روزهای سخت گذشته را در انزوا و در کنار خانواده سپری کرده است. این اتفاق تلخ نه تنها برای اوونو بلکه برای تمام جامعه فوتبال اسپانیا ضربه روحی سنگینی بوده است.

حمایت‌های گسترده باشگاه و خانواده

جرارد پیکه، سهامدار اصلی و یکی از چهره‌های برجسته باشگاه آندورا، شخصاً پیگیری‌های ویژه‌ای را برای حمایت از اوونو در دست دارد. پیکه در تمام لحظات بحرانی در کنار بازیکن است و تلاش می‌کند تا فشار روانی وارد شده بر دروازه‌بان آندورا را کاهش دهد. جمله کلیدی خوسه اورتیز، روانشناس ورزشی، که در دفتر باشگاه طنین‌انداز شده است، بر این اصل استوار است که احساس گناه به معنای گناهکار بودن نیست و اوونو باید این تفکیک روانی را درک کند.

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مادر اوونو با کمک دوستداران فوتبال پسرش، مسئولیت اصلی مراقبت از او را بر عهده گرفته است. هم‌تیمی‌های سابق او که فوتبال را در ویتوریا و سن‌سباستین با او آغاز کرده بودند، سریعاً وسایل خود را جمع کرده و به خانه اوونو در آندورا رسیده‌اند تا در این لحظات دشوار همراه او باشند. مدیر برنامه‌های اوونو نیز که سال‌هاست مسیر حرفه‌ای وی را هدایت می‌کند، به آندورا سفر کرده و در تمام زمینه‌های ممکن به کمک دروازه‌بان می‌آید.

اقدامات فدراسیون و ادای احترام

فدراسیون فوتبال آندورا اعلام کرده است که در تمام مسابقات آخر هفته، یک دقیقه سکوت به یاد خسوس د میگل برگزار خواهد شد. این اقدام نشان‌دهنده عمق اندام جامعه فوتبال و احترام گسترده به قربانی این حادثه تراژیک است. باشگاه آندورا نیز با برگزاری جلسه‌ای که تقریبا تمام هم‌تیمی‌های اوونو در آن شرکت کردند، ضمن برپایی یک دقیقه سکوت، تلاش کرد تا فضای حمایتی را برای بازیکنان فراهم کند.

با این حال، اوونو در این جلسه حضور نداشت و در خانه خود باقی ماند. این وضعیت نشان می‌دهد که عبور از چنین فاجعه‌ای بدون گذشت زمان ممکن نیست و فضای خفقان‌آور ایجاد شده توسط رفتارهای غیرمسئولانه به تدریج جای خود را به عقلانیت می‌دهد. کارکنان باشگاه و ورزشکاران پیست‌های مجاور نیز به این ادای احترام پیوستند تا همدردی خود را با خانواده داغدار و بازیکن آسیب‌دیده ابراز کنند.

آینده نزدیک و اقدامات حقوقی

دیدار آخر هفته باشگاه آندورا به تعویق افتاده است و تصور حضور مجدد بازیکنان در یک مسابقه رسمی به زودی دشوار به نظر می‌رسد. جرارد پیکه، فران ویلاسکا رئیس باشگاه و ژائومه نوگس مدیرعامل تیم، روز پنجشنبه برای ابراز همدردی به ناوارهموسا، زادگاه پدر و مادر خسوس د میگل، سفر خواهند کرد تا به خانواده سوگوار تسلیت بگویند.

انجمن فوتبالیست‌های اسپانیا نیز با تمام توان در حال فعالیت است و قصد دارد از تمام بازیکنان آسیب‌دیده، چه در تنریف و چه در آندورا، حمایت کند. اوونو که اکنون تنها در خانه است، از حمایت نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش برخوردار است و جامعه فوتبال منتظر است تا با گذشت زمان، بازیکن بتواند آرامش لازم برای بازگشت به زندگی عادی را کسب کند.