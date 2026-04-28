چاک شومر، سناتور دموکرات، اعلام کرد که دموکرات‌های سنا در هفته جاری برای ششمین بار رای‌گیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی را با هدف پایان دادن به جنگ انتخابی دونالد ترامپ در ایران به جریان خواهند انداخت. این در حالی است که ایران و آمریکا پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای در جنگی که با حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران آغاز شده بود، در ۲۳ فروردین با میانجیگری پاکستان وارد مذاکرات شدند. این مذاکرات به رغم برخی تفاهم‌ها به دلیل فاصله زیادی که دیدگاه دو طرف بر سر برخی از موضوعات مهم داشت، بی‌نتیجه ماند.

چاک شومر ، سناتور دموکرات، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که دموکرات‌های سنا در هفته جاری برای ششمین بار رای‌گیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی را با هدف پایان دادن به جنگ انتخابی دونالد ترامپ در ایران به جریان خواهند انداخت.

وی در ادامه پرسش کرد: آیا جمهوری‌خواهان با رسیدن به شصتمین روز از یک جنگ بی‌ملاحظه و غیرمحبوب، همچنان به حمایت از ترامپ ادامه خواهند داد و خود را بیش از پیش در گور فرو خواهند برد؟ این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران و آمریکا پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای در جنگی که با حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران آغاز شده بود، در ۲۳ فروردین با میانجیگری پاکستان وارد مذاکرات شدند.

ریاست هیات مذاکراتی آمریکا را جی‌دی ونس، معاون ترامپ، بر عهده داشت و ویتکاف و کوشنر نیز او را همراهی می‌کردند. این مذاکرات به‌رغم برخی تفاهم‌ها به دلیل فاصله زیادی که دیدگاه دو طرف بر سر برخی از موضوعات مهم داشت، بی‌نتیجه ماند.

ایران در مدت آتش‌بس با بازگشایی مشروط تنگه هرمز موافقت کرده بود که در مدت جنگ به روی کشتی‌های دشمن و متحدان آن‌ها بسته و برای عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های دیگر کشورها مشروط به هماهنگی کامل با ایران شده بود. اما با اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات اسلام‌آباد از سوی آمریکا، مقامات ایرانی اعلام کردند که وضعیت تنگه به حالت قبل باز می‌گردد.

رئیس‌جمهور آمریکا پس از اعلام یک‌جانبه تمدید آتش‌بس به درخواست دولت پاکستان اعلام کرد که محاصره دریایی ادامه پیدا می‌کند. مقامات ایرانی اعلام کردند که حاضر به مذاکره در فضای تهدیدی نیستند اما به محض پایبندی آمریکا به شروط آتش‌بس و لغو محاصره دریایی، آماده بررسی امکان مشارکت دوباره در مذاکره با واشنگتن خواهند بود.

این جنگ که با حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران آغاز شده بود، به رغم تلاش‌های میانجیگری پاکستان و برخی کشورهای منطقه، همچنان به وضعیتی ناگوار و بی‌نتیجه رسیده است. در حالی که دموکرات‌های سنا تلاش می‌کنند تا از طریق قطعنامه اختیارات جنگی، به جنگ انتخابی ترامپ در ایران پایان دهند، جمهوری‌خواهان همچنان به حمایت از سیاست‌های جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور سابق ادامه می‌دهند.

این در حالی است که ایران بارها تاکید کرده است که حاضر به مذاکره در فضای تهدیدی نیست و هرگونه اقدام نظامی یا اقتصادی علیه کشور را با قدرت پاسخ خواهد داد. مقامات ایرانی همچنین اعلام کردند که در صورت پایبندی آمریکا به شروط آتش‌بس و لغو محاصره دریایی، آماده بررسی امکان مشارکت دوباره در مذاکره با واشنگتن خواهند بود.

این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام یک‌جانبه تمدید آتش‌بس به درخواست دولت پاکستان، محاصره دریایی را ادامه داد و این اقدام به تشدید تنش‌ها بین دو کشور منجر شده است. با توجه به این که جنگ ایران و آمریکا به رغم تلاش‌های میانجیگری پاکستان و برخی کشورهای منطقه، همچنان به وضعیتی ناگوار و بی‌نتیجه رسیده است، دموکرات‌های سنا تلاش می‌کنند تا از طریق قطعنامه اختیارات جنگی، به جنگ انتخابی ترامپ در ایران پایان دهند.

جمهوری‌خواهان همچنان به حمایت از سیاست‌های جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور سابق ادامه می‌دهند و این در حالی است که ایران بارها تاکید کرده است که حاضر به مذاکره در فضای تهدیدی نیست و هرگونه اقدام نظامی یا اقتصادی علیه کشور را با قدرت پاسخ خواهد داد





