شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب مناسبت‌های تازه، تفکیک روز عشایر و اصلاح ترکیب دو شورا، ساختار تقویم رسمی کشور را به‌روز کرد.

غلامرضا بصیرنیا ، دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از تصویب چند مناسبت جدید و اصلاح برخی مصوبات این شورا خبر داد. به گفته او، این مصوبات در جلسات اخیر شورای معین بررسی شده و برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور تایید شده‌اند.

بخش مهمی از این تصمیمات به نام‌گذاری روزهایی در اسفند ماه مربوط می‌شود. شورای معین این مناسبت‌ها را با هدف ثبت رویدادهای مهم در تقویم رسمی کشور به تصویب رساند.

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نام‌گذاری مناسبت‌های اسفند ماه در تقویم رسمی کشور

شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۹ اسفند را به عنوان "روز حماسه دفاع از ایران" نام‌گذاری کرد. این روز به مناسبت شهادت امام مجاهد حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(ره) به همراه خانواده ایشان، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشور و شهدای مدارس میناب و سالن ورزشی لامرد تعیین شده است.

بر اساس همین مصوبه، ۱۰ اسفند مصادف با سالروز قیام الله مردم ایران، به عنوان "روز بعثت مردم ایران" و "روز تنگه هرمز" ثبت می‌شود. ۱۱ اسفند نیز با عنوان "روز بزرگداشت شهدای دفاع مقدس سوم" در تقویم قرار می‌گیرد.

۱۳ اسفند، مصادف با سالروز حمله به ناوشکن دنا و شهادت ۱۰۴ نفر از کارکنان ناوچه دنا، با عنوان "روز شهدای ناوشکن دنا" نام‌گذاری شده است. ۱۷ اسفند نیز به مناسبت انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به رهبری انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، برای درج در متن تقویم به تصویب رسیده بود.

در همین جلسه، شش مناسبت دیگر به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی در ضمیمه تقویم رسمی کشور قرار گرفتند. این شش مناسبت شامل "روز ابریشم"، "روز برنج"، "روز پسته"، "روز سیب"، "روز پنبه" و "روز بزرگداشت حکیم میر سید شریف جرجانی" است.

تفکیک روز عشایر از روز روستا و بزرگداشت علامه اقبال

با تصویب شورای معین، روز عشایر از مناسبت "روز روستا و عشایر" جدا شد و ۲۹ اردیبهشت به عنوان "روز عشایر" نام‌گذاری شد. این تاریخ همزمان با سالروز بیعت تاریخی عشایر با حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ است.

غلامرضا بصیرنیا همچنین از موافقت با ثبت ۱۸ آبان، برابر با ۹ نوامبر، به عنوان "روز بزرگداشت علامه اقبال لاهوری" خبر داد. او توضیح داد این پیشنهاد به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده و هدف آن هم‌راستایی در برگزاری مراسم بزرگداشت این اندیشمند در ایران و پاکستان است.

بر اساس مصوبه، تاریخ میلادی این مناسبت در کنار تاریخ شمسی درج می‌شود. این تصمیم به برنامه‌ریزان فرهنگی کمک می‌کند تا مراسم دو کشور را با تاریخ یکسان هماهنگ کنند.

اصلاح ترکیب شورای ارزیابی حافظان و گسترش هیأت کرسی‌ها

شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ترکیب شورای ارزیابی حافظان قرآن کریم را با افزودن سه عضو جدید تقویت کرد. این تغییر با پیشنهاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و با توجه به نقش وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.

یک نفر از استادان برجسته حفظ قرآن با معرفی وزیر آموزش و پرورش، یک نفر با معرفی رئیس ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم و یک نفر از استادان برجسته حفظ قرآن از جامعه اهل تسنن کشور به این شورا اضافه شدند. دبیر شورای معین یادآوری کرد که مصوبه سال ۱۳۸۴ این شورا، آزمون تخصصی سالانه حفظ قرآن را برای اعطای مدارک در پنج درجه شامل استاد حفظ، حافظ ممتاز، حافظ کل، حافظ بیست جزء و حافظ ده جزء پیش‌بینی کرده بود.

در بخش دیگر، عنوان هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی اصلاح و قلمرو فعالیت آن گسترش یافت. این هیأت در سال ۱۳۸۲ با هدف حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در حوزه معارف و علوم انسانی تأسیس شده بود.

بر اساس مصوبه شورای معین، صلاحیت این هیأت به همه حوزه‌های علمی تسری می‌یابد و عنوان آن به "هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نوآوری" تغییر می‌کند. همچنین وظایف مربوط به مناظره و نقد در متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ می‌شود و اهداف، سیاست‌ها و ترکیب اعضای هیأت برای تصویب به این شورا ارائه خواهد شد.