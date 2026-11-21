جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با محکوم شدید حملات اسرائیل به غزه، آن را مانعی بر سر راه برقراری آرامش و ثبات در منطقه دانست.

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای رسمی و قاطع، پافشاری رژیم اشغالگر اسرائیل بر ادامه تجاوزات وحشیانه و مستمر به نوار غزه را عامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه دانست. این نهاد منطقه‌ای تأکید کرد که تداوم این عملیات نظامی، مانعی جدی در مسیر به نتیجه رسیدن تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آرامش و ثبات پایدار در خاورمیانه است.

محکومیت شدید حملات به غیرنظامیان غزه

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از الشروق، "جاسم محمد البدیوی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در یک بیانیه مطبوعاتی، این تحولات را با استفاده از "شدیدترین و سخت‌ترین عبارات" محکوم کرد. البدیوی به صراحت حملات تروریستی مستمر نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل علیه ملت فلسطین را غیرقابل توجیه خواند و افزود که بمباران و هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه در مناطق مختلف باریکه غزه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشری است.

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دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن ابراز نگرانی عمیق از جان انسان‌های بی‌گناه، خواستار اقدام فوری و جدی جامعه جهانی برای توقف فوری این اقدامات خشن و غیرانسانی شد. وی بر این باور است که سکوت یا کندی واکنش‌ها در برابر این نقض‌های مکرر حقوقی، می‌تواند پیامدهای مخربی برای نظم جهانی داشته باشد.

تهدید فرصت‌های صلح و امنیت منطقه

جاسم محمد البدیوی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که پافشاری نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی بر ادامه تجاوزات، علی‌رغم توافق‌های آتش‌بس و تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت آن، نشان‌دهنده رویکردی خطرناک و انکارناپذیر است. این رویکرد نه تنها تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد آرامش را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت‌های دستیابی به امنیت و صلح در منطقه را نیز به شدت تهدید می‌نماید.

این بیانیه نشان می‌دهد که شورای همکاری خلیج فارس، تداوم جنگ در غزه را نه تنها یک مسئله انسانی، بلکه یک تهدید مستقیم برای منافع امنیتی و سیاسی کل منطقه می‌داند. بدیوی هشدار داد که هرگونه تغییر در وضعیت موجود در غزه می‌تواند معادلات امنیتی منطقه را مختل کند.

تأکید بر حقوق فلسطین و پایتخت بیت‌المقدس

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر بر موضع ثابت، استوار و اصولی این شورا در حمایت تمام‌قد از ملت فلسطین و حقوق مشروع آنان تأکید کرد. این حمایت شامل حق طبیعی فلسطینیان برای تشکیل دولت مستقل به پایتختی بیت‌المقدس می‌شود که باید بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی و ابتکار صلح عربی محقق گردد.

شورای همکاری خلیج فارس با تکرار این مطالبات، بر این نکته پافشاری می‌کند که تنها راه حل پایدار برای اختلافات منطقه‌ای، رعایت کامل حقوق قانونی فلسطینیان و پایان دادن به اشغالگری است. این مواضع همسو با سیاست‌های کلی کشورهای عضو این شورا برای بازگرداندن آتش‌بس و ثبات به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه عمل می‌کند.

واکنش‌های بین‌المللی و گسترش مناقشه

اگرچه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس به طور خاص به جزئیات مکانیسم‌های اجرایی آتش‌بس نپرداخته است، اما اشاره به "تلاش‌های بین‌المللی" حاکی از آن است که بازیگران جهانی نیز درگیر این پرونده هستند. دبیرکل شورا ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل، به نقش کمرنگ یا ناکارآمد برخی نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از گسترش خشونت‌ها اشاره غیرمستقیم دارد.

این هشدارها در شرایطی صادر می‌شود که تنش‌ها در جبهه‌های مختلف خاورمیانه به اوج خود رسیده است. شورای همکاری خلیج فارس با بیان این نکات، تلاش می‌کند تا فشارهای دیپلماتیک بر کشورهای غربی و حلقه‌های متحد اسرائیل را افزایش دهد تا از تداوم این وضعیت بحرانی جلوگیری شود.