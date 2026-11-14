شورای همکاری خلیج فارس غرامت میلیاردی ایران را در شورای امنیت مطالبه کرد

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار پرداخت غرامت کامل از سوی ایران شد. برآورد خسارت‌ها تا سال ۲۰۳۰ به ۷۹۰ میلیارد دلار می‌رسد.

جاسم البدیوی ، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد رسماً خواستار پرداخت غرامت کامل از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل هزاران حمله موشکی و پهپادی به کشورهای عربی منطقه شد. او ضمن محکومیت اقدامات تهران، از اعضای شورای امنیت خواست تا جمهوری اسلامی را در قبال این حملات پاسخگو کنند و برای جلوگیری از تکرار آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

جزئیات حملات و پاسخ‌های دیپلماتیک

به گزارش منابع خبری، جاسم البدیوی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، هزاران موشک و پهپاد به سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شلیک کرده است. این حملات طیف وسیعی از زیرساخت‌های حیاتی و اهداف غیرنظامی را در بر گرفته که شامل فرودگاه‌ها، بنادر، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی می‌شود. دبیرکل شورا تأکید کرد که کشورهای عضو این شورا، از جمله کشورهای عربی، طرف جنگ نبوده و تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه به کار گرفته‌اند.

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تخمین خسارت‌های اقتصادی و زیان‌های مالی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت بیمه اعتبار تجاری "آلیانتس ترید" اخیراً خسارت‌های اقتصادی وارد شده به کشورهای عربی خلیج فارس ناشی از حملات جمهوری اسلامی به این کشورها و کشتی‌ها در آب‌های منطقه را تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۹۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این شرکت بین‌المللی همچنین خسارات فیزیکی مستقیم واردشده به بیش از ۸۰ تأسیسات در کشورهای عربی منطقه طی جنگ را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده و هشدار داده است که هزینه‌های بلندمدت این بحران بسیار سنگین‌تر از ارقام فعلی خواهد بود.

واکنش تهران و ادعاهای متقابل

در واکنش به اظهارات جاسم البدیوی، غلامحسین درزی، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، مدعی شد که کشورهای عربی خلیج فارس به آمریکا در انجام حملات علیه جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند. او در این راستا، مسئولیت حملات را متوجه طرفین درگیر مستقیم دانست و تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه را به چالش کشید. با این حال، البدیوی صراحتاً اعلام کرد که شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی را کاملاً مسئول این حملات و پیامدهای آن می‌داند و هرگونه ادعا برای توجیه حمله به کشورهای عضو شورا را به طور قاطع رد می‌کند.

تهدیدات کسب‌وکارهای دریایی و هشدارهای سازمان ملل

خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که با وجود بهبود صادرات انرژی از مسیرهای جایگزین، حجم تردد کشتی‌ها در خلیج فارس همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است. او توضیح داد که هرچه این محدودیت‌ها بیشتر ادامه پیدا کند، هزینه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و بازگرداندن اعتماد فعالان تجاری و جریان مبادلات بین‌المللی دشوارتر خواهد شد. دستیار دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که نباید اجازه داد این وضعیت غیرعادی، به شرایط عادی جدید در منطقه تبدیل شود.

پیامدهای بلندمدت بر ثبات منطقه و اقتصاد

این رویدادها نشان‌دهنده عمق بحرانی است که منطقه خلیج فارس را تهدید می‌کند و لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها را برجسته می‌سازد. تخمین‌های مالی ارائه شده توسط آلیانتس ترید، که خسارت اقتصادی را تا ۷۹۰ میلیارد دلار و خسارت فیزیکی را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است، نشان می‌دهد که پیامدهای این درگیری‌ها فراتر از یک بحران نظامی موقت است. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشستی که با حضور جاسم البدیوی برگزار شد، بر لزوم پاسخگویی کامل جمهوری اسلامی در قبال هزاران حمله موشکی و پهپادی که فرودگاه‌ها، بنادر و تأسیسات نفت و گاز را هدف قرار داده، تأکید کرد. از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، حملات گسترده‌ای به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و نیروگاه‌ها نیز صورت گرفته که تأثیر مستقیمی بر زیرساخت‌های حیاتی منطقه داشته است.