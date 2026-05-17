شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در نخستین اجلاس ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری، بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی برای حفظ امنیت و ثبات، حفاظت از کشتیرانی، تثبیت بازارهای جهانی انرژی و اتخاذ رویکردی جامع مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورها، کاهش تنش و تقویت گفت‌وگوی منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به ثبات پایدار تأکید کردند.

شورای همکاری خلیج فارساروپاجاسم محمد البدیوی
📆5/17/2026 11:15 AM
📰SharghDaily
در نخستین اجلاس ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل دیدگاه‌ها و تجربیات برای افزایش امنیت و ثبات در منطقه و جهان و تقویت روابط همکاری سیاسی و اقتصادی بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اروپا تأکید کردند. همچنین، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، جاسم محمد البدیوی، بر اهمیت مقابله با چالش‌های منطقه با همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌تر، شراکت‌های استراتژیک و تبادل تجربیات و اطلاعات، با این شرط که به قوانین بین‌المللی پایبند باشیم، به حاکمیت کشورها احترام بگذاریم و استفاده مسئولانه از فناوری‌های مدرن و هوش مصنوعی را تضمین کنیم، تأکید کرد.

جاسم محمد البدیوی ، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ، در اولین اجلاس ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری اروپا - شورای همکاری خلیج فارس در یونان، بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی برای حفظ امنیت و ثبات ، محافظت از کشتیرانی ، تثبیت بازارهای جهانی انرژی و اتخاذ رویکردی جامع مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورها ، کاهش تنش و تقویت گفت‌وگوی منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به ثبات پایدار تأکید کرد.

البدیوی همچنین بر اهمیت مقابله با چالش‌های منطقه با همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌تر، شراکت‌های استراتژیک و تبادل تجربیات و اطلاعات، با این شرط که به قوانین بین‌المللی پایبند باشیم، به حاکمیت کشورها احترام بگذاریم و استفاده مسئولانه از فناوری‌های مدرن و هوش مصنوعی را تضمین کنیم، تأکید کرد. وی همچنین بر اهمیت تقویت شراکت استراتژیک بین شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، به ویژه در زمینه‌های امنیت دریایی، امنیت سایبری، حفاظت از زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات فرامرزی تأکید کرد.

در همین حال، گزارش وال استریت ژورنال حاکی از آن است که کشورهای منطقه تنگه هرمز را دور می‌زنند و ۳۵۰۰ کامیون از خلیج فارس به دریای سرخ در حال حرکت هستند

