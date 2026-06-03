شورای پروانه فیلمسازی موافقت با ساخت 5 فیلم سینمایی

در جلسه اخیر شورای پروانه فیلمسازی، با ساخت 5 فیلم سینمایی موافقت کرد. این فیلمها شامل «سیگنال سرد» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی، «شایان افشردی» به تهیهکنندگی بهروز نشان و کارگردانی و نویسندگی مسعود یزدانیفر، «عالیه خانوم» به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی و نویسندگی امیر شیرمحمدی، «شاهین باز» به تهیهکنندگی محمد احمدی و کارگردانی و نویسندگی مجید فدائی و انیمیشن «دختر دلیر» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی صدیقه بهمن پور هستند.
شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت 5 فیلم سینمایی موافقت کرد. فیلمنامههای «سیگنال سرد» به تهیهکنندگی و کارگردان ی و نویسندگی علیرضا امینی، «شایان افشردی» به تهیهکنندگی بهروز نشان و کارگردان ی و نویسندگی مسعود یزدانیفر، «عالیه خانوم» به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردان ی و نویسندگی امیر شیرمحمدی، «شاهین باز» به تهیهکنندگی محمد احمدی و کارگردان ی و نویسندگی مجید فدائی و انیمیشن «دختر دلیر» به تهیهکنندگی و کارگردان ی و نویسندگی صدیقه بهمن پور موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.
شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت 5 فیلم سینمایی موافقت کرد. فیلمنامههای «سیگنال سرد» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی، «شایان افشردی» به تهیهکنندگی بهروز نشان و کارگردانی و نویسندگی مسعود یزدانیفر، «عالیه خانوم» به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی و نویسندگی امیر شیرمحمدی، «شاهین باز» به تهیهکنندگی محمد احمدی و کارگردانی و نویسندگی مجید فدائی و انیمیشن «دختر دلیر» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی صدیقه بهمن پور موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند
فیلم سینمایی فیلمنامه تهیهکننده کارگردان نویسنده انیمیشن