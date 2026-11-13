شورای امنیت به بحران خلیج فارس رسیدگی کرد

نشست شورای امنیت سازمان ملل در ۲۲ آبان ماه درباره بحران تنگه هرمز برگزار شد. دبیرکل شورا از ایران غرامت خواست و نماینده ایران تهدید به پاسخ قاطع کرد.

نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۲ آبان ماه به درخواست کشور بحرین برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی پیامدهای ناامن شدن آب‌های منطقه خلیج فارس و اختلال در کشتیرانی بین‌المللی تشکیل گردید. در این نشست، مقامات بین‌المللی و نمایندگان کشورهای عضو بر شدتگیری درگیری‌ها و تأثیر مخرب آن بر تجارت جهانی تمرکز کردند.

جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در این نشست حضور یافت و خواستار توقف فوری حملات حکومت ایران به کشورهای عضو شورا شد. او همچنین بر ضرورت پرداخت غرامت کامل توسط تهران برای جبران خسارات وارد شده تأکید کرد. نماینده ایران نیز در پاسخ بر حق دفاع مشروع خود تأکید نمود و هشدار داد که هر حمله جدید با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد.

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آمار وحشتناک حوادث دریایی در خلیج فارس

خالد خیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از اظهارات خود آمار دقیقی از خطرات اخیر دریایی را ارائه داد. او اعلام کرد که سازمان بین‌المللی دریانوردی تا تاریخ ۱۱ نوامبر، ثبت ۱۳۴ حادثه تایید شده در تنگه هرمز و دیگر آب‌های خاورمیانه را گزارش کرده است. متاسفانه در پی این حوادث مرگبار، ۲۵ دریانورد جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته مقامات سازمان ملل، ماه اکتبر بالاترین شمار ماهانه حوادث علیه کشتیرانی تجاری را از آغاز سال فوریه ثبت کرده است. حجم کلی حمل و نقل دریایی در حال حاضر همچنان پایین‌تر از سطح امنیتی پیش از درگیری‌ها قرار دارد. اختلال در تنگه هرمز تأثیر مستقیمی بر تردد ۱۶۰۰ شناور داشته و بیش از ۲۳ هزار دریانورد را در کشتی‌هایشان در شرایط بحرانی گرفتار کرده است.

اتهامات متقابل و موضع‌گیری‌های کشورهای عضو

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، با استناد به آمار رسمی اعلام کرد که در حملات حکومت ایران به کشورهای عضو شورا از تاریخ ۲۸ فوریه بیش از هفت هزار موشک و پهپاد به کار رفته است. او افزود که فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات انرژی و مناطق مسکونی در این حملات هدف قرار گرفته‌اند. نماینده بحرین خواستار اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ شد تا عاملان این حملات پاسخگو و تهران ملزم به پرداخت غرامت شود.

از سوی دیگر، نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت حملات آمریکا و اسرائیل را عامل اصلی بحران دانست. او اشاره کرد که حملات این دو کشور در ژوئن ۲۰۲۵ و از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ منجر به کشته شدن بیش از پنج هزار نفر از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن شده است. تهران عملیات‌های خود را در چارچوب دفاع مشروع و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا توصیف کرد.

واکنش جامعه جهانی و خواسته‌های دیپلماتیک

نمایندگان بریتانیا، دانمارک، لتونی و آمریکا بر لزوم پاسخ‌گو کردن تهران و بازگشایی مجدد تنگه هرمز تأکید کردند. بریتانیا خواستار بازگشایی کامل این آبراه حیاتی شد و واشنگتن ایران را به استفاده از مین‌های دریایی و حمله به کشتی‌های تجاری متهم نمود. فرانسه نیز نگرانی خود را درباره سرنوشت ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد ابراز داشت.

در بیانیه مشترک وزیران خارجه گروه هفت که روز ۲۲ آبان منتشر شد، ایجاد مانع در عبور از تنگه هرمز عامل اختلال در تجارت و امنیت انرژی خوانده شد. آن‌ها بر حق عبور آزاد و ایمن از این آبراه تاکید کردند و از ایران خواستند به تعهدات حقوق بین‌المللی پایبند باشد. گروه هفت همچنین بر اجرای کامل مکانیسم ماشه و قطعنامه ۲۲۳۱ که در سپتامبر ۲۰۲۵ فعال شد، تاکید کرد.