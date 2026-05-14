شهید پاسدار سپاه استان زنجان در جنگ تحمیلی سوم به فیض شهادت نائل آمد

روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در پی شهادت یکی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد. یکی از پاسداران عزیز و غیور سپاه استان زنجان به نام حمید محمدی از شهرستان خدابنده که در جنگ تحمیلی سوم و در مبارزه با حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی - صهیونی مجروح و جانباز گردیده بود در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به فیض شهادت نائل آمد و به جمع هم‌رزمان شهیدش پیوست.

سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، شهادت این عزیز را به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده صبور و پرافتخار این شهید والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و بالاخص استان زنجان و شهرستان خدابنده تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهید والامقام را مسئلت می‌کنند





