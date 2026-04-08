بررسی رویکردهای نوین و فناوریهای پیشرفته در جهت ایجاد شهرهای مقاوم و خوددفاع در برابر بحرانها، با تأکید بر نقش هوش مصنوعی، معماری هوشمند و مدیریت دادهها.
آقای میرزاخانی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل شهری در مواجهه با بحرانها، به بررسی ابعاد مختلف شهر خوددفاع پرداخت. وی با تأکید بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین و رویکردهای هوشمندانه در مدیریت بحران ، به تشریح نمونههای موفق جهانی و چالشهای پیش روی این حوزه پرداخت. میرزاخانی در ادامه به لایههای عملیاتی مدیریت بحران پس از حمله اشاره کرد و گفت: در شرایط بحران، ورود نیروهای انسانی به برخی مناطق خطرناک است و در این مرحله، دستههای پهپادی میتوانند وارد عمل شوند.
او برای این پهپادها سه مأموریت اصلی برشمرد: «برداشت سریع میزان تخریب»، «شناسایی مجروحان با استفاده از سنسورهای حرارتی» و «ایجاد پوشش موقت ارتباطی از طریق وایفای برای برقراری تماسهای اضطراری در مناطق حادثهدیده». وی همچنین از نقش اپلیکیشنهای تابآوری آفلاین در لایه پنجم این منظومه سخن گفت و افزود: این پلتفرمها میتوانند اطلاعات حیاتی مانند نقشه پناهگاهها، مسیرهای امن و دسترسی به کمکهای اولیه را حتی بدون اینترنت در اختیار شهروندان قرار دهند. میرزاخانی، مدیر انجمن RehabiMed ایران، با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل شهری یک «منظومه یکپارچه» است، تصریح کرد: اگر یکی از لایهها دچار اختلال شود، کل سیستم تابآوری شهر آسیب میبیند؛ چه در سطح سازهای، چه انرژی، چه داده و چه زیرساخت پشتیبان. او با اشاره به نمونههای جهانی، به شهر هلسینکی در فنلاند اشاره کرد و گفت: این شهر دارای بیش از ۵۰۰ پناهگاه و فضای زیرزمینی است که در شرایط عادی برای کاربریهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرند، اما در شرایط اضطراری به پناهگاههای مجهز و مقاوم تبدیل میشوند. همچنین، به «ریزشبکه بروکلین» اشاره کرد که امکان جداسازی محلی از شبکه اصلی برق را فراهم میکند و هر محله را به یک «جزیره انرژی مستقل» تبدیل میکند. میرزاخانی در ادامه به «دوقلوی دیجیتال سنگاپور» اشاره کرد و آن را یکی از پیشرفتهترین نمونههای پدافند هوشمند شهری توصیف کرد و گفت: این سیستم میتواند سناریوهای بحرانی مانند انفجار مواد شیمیایی را شبیهسازی کند و بر اساس جهت باد و فرم شهری، مسیر انتشار آلودگی را پیشبینی کند و همچنین به صورت خودکار دستوراتی مانند بستن تهویهها یا تخلیه مناطق خاص را صادر کند. میرزاخانی تأکید کرد: در عصر جدید، اشراف اطلاعاتی بر فضای سایبری و دادهای حتی از استحکام بتن نیز مهمتر شده و آینده شهرها در گرو ترکیب هوش مصنوعی، زیرساخت فیزیکی و معماری تابآور است. او بر ضرورت حرکت به سمت معماری شهری هوشمند تأکید کرد و هشدار داد که افزایش هوشمندی شهرها میتواند سطح آسیبپذیری سایبری را نیز بالا ببرد. وی با اشاره به فناوریهای نوین پایش محیطی و امنیتی گفت: سامانههای هوشمند میتوانند وجود ذرات معلق مشکوک در هوا یا حتی گازهای اعصاب را در لحظه تشخیص دهند و بلافاصله وضعیت «قرمز» اعلام کنند. این سامانهها میتوانند همزمان فرایند اطلاعرسانی و هماهنگی را فعال کرده و شرایط واکنش اضطراری را در کوتاهترین زمان ممکن ایجاد کنند. میرزاخانی در ادامه با اشاره به «لایه ادراکی و مدیریتی» در برخی کشورها، نمونه ژاپن را بهعنوان یکی از الگوهای پیشرفته مدیریت بحران معرفی کرد و گفت: در این مدل، مدیریت رفتار جمعیتی در شرایط اضطرار به صورت فعال انجام میشود و پاسخهای سریع در سطوح مختلف ازجمله پهپادی و شهری طراحی شده است. در این چارچوب، استانداردهای جدیدی تعریف شده که در صورت وقوع بحرانهایی مانند سونامی یا حمله موشکی، امکان ارسال پیامهای فوری به تمامی بسترهای ارتباطی وجود دارد. وی بر یکپارچگی سیستمهای هشدار و واکنش سریع تأکید کرد و گفت: این تجربهها نشان میدهد که آینده مدیریت بحران شهری به سمت ترکیب داده، ارتباطات و واکنش خودکار در حال حرکت است. او با طرح یک نقد اساسی به مفهوم «شهر هوشمند» گفت: اگر طراحی این شهرها بدون نگاه امنیتی انجام شود، در واقع سطح حمله به شکل درخور توجهی افزایش پیدا میکند. امنیت در این ساختارها باید بر پایه معماری «Zero Trust» بنا شود؛ به این معنا که هیچ کاربر یا فرمانی در هیچ سطحی ذاتا قابل اعتماد نیست، مگر اینکه از چندین لایه احراز هویت عبور کند. میرزاخانی به ضرورت استفاده از فناوریهایی مانند بلاکچین در مدیریت دادههای شهری اشاره کرد و گفت: در کنار آن باید مسئله حریم خصوصی نیز جدی گرفته شود، بهگونهای که دادههای حساس شهروندان در زمان بحران قابل استفاده باشد اما پس از پایان وضعیت اضطراری، به صورت خودکار حذف یا ناشناسسازی شود. او با تأکید بر نقش دانشگاهها و نهادهای تخصصی در توسعه تابآوری شهری گفت: شهر «خوددفاع» یک رؤیا نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده شهرهاست. همافزایی میان متخصصان شهرسازی، فناوریهای دیجیتال و نهادهای اجرائی میتواند زیرساختی ایجاد کند که تابآوری واقعی را از سطح نظری به سطح خیابانها بیاورد. هدف نهایی این رویکرد، ساخت شهرهایی است که حتی در دل بحران و جنگ نیز بتوانند آرامش نسبی را برای شهروندان حفظ کنند؛ شهری که نماد قدرت، تخصص و بلوغ مهندسی ایرانی باشد
