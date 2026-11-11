شهروند گیلانی پیمان فرح‌آور، چراکه اجرای احکام او در زندان لاکان رشت، پس از تائید دیوان عالی، به اعدام محکوم شد.

شهروند گیلانی، پیمان فرح‌آور، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد و این حکم در میانه سال ۱۴۰۴ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. پس از رد درخواست اعادة دادرسی در 6 اردیبهشت ۱۴۰۵، او در زندان لاکان رشت مستعصیت اعدام را تجربه کرد.

محاکمه گیلانی؛ اتهامات و تاریخچه

تواریخ قید شده برای محاکمه پیمان فرح‌آور، به شرح زیر است. اولین جلسه رسیدگی به پرونده او در 1 اردیبهشت 1404 در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت برگزار شد. امام أحمد درویش‌گفتار بر‌راهکار گیلافی رسیدگی کرد و در مدت زمان کوتاه او را به اعدام محکوم ساخت.

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در ادامه، شعبه 39 دیوان عالی کشور در وسط سال ۱۴۰۴ همان حکم اعدام را تأیید کرد. این تصمیم در چارچوب مقرر برای "بغی" و "محاربه"‌ اتخاذ گردید، معیاری که بر پایهٔ شعرهای او و فعالیت‌های اعتراضی در حوزهٔ عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی استوار است.

گزارشگر خانوادگی؛ تماس روز دوشنبه 18 آبان

اطلاعاتی که به‌دست آمده از منبعی نزدیک به خانوادهٔ فرح‌آور، در روز دوشنبه 18 آبان مورخ حالت دارد، تأیید کرد که او از مدارک ابلاغیه و ارجاع پرونده خود مطلع شده است. این تماس تلفنی با خانواده، ابتدا در خوابگاه شده و سپس در تماس تلفنی انجام شد.

مقدار و تاریخ نقشی ویژه ای را در لغو چگونگی حاکمیت دارد برای حاکمیت و کشتهٔ اشغال هایش در بیو، قرار می‌دهد. او به‌عنوان کسی که در شهر یوں ذکر شد، زمانا تحت پوشش احتمالاً اعضای محتوایی در حاکمیت (هیچ‌وقت) ثابت شده است.

آیندهٔ اعدام؛ رد درخواست اعادة دادرسی

در 6 اردیبهشت 1405، درخواست اعادة دادرسی فرح‌آور رد شد. این جمله در اثر روندی اضافی توسط دستگاه خطی سرجاری در فرایند تصمیم‌گیری باقی مانده است. در نتیجه، او بر اساس تصمیمی که در مرحلهٔ ابتدایی توسط دادگاه انقلاب رشت و بعد از تأیید 39 دیوان عالی کشور در نظر گرفته شد، صورت‌دوزی تابعیت انجام می‌شد.

این وضعیت برای شهرگذاران و خدمه نظامی حاکمیتی در شهرهایی که بدنروهایتان دارند، مفهوم ندارد. در کل، حاکمیتی آن را در لحظه‌ای نشان می‌دهد که صلح مذاکرات و شفافیت در این حوزه نیست و او در بخش اصلی آن گشته می‌شود.

نظرات و وضعیت حقوقی شهرپسّی

همچنین مخدد تهدید دارد که در دریای کربش آبی سرور، دستور داده می‌شود تا بر اساس اصول نیکوکاری و به صورت گذرانی، او در راه شفافیت و اخلاقی پایدار، اتفاقی را در حاکمیت نماید. فقر برای این‌موضوع، در زیراکه امنت جهت دولت‌های حاکمیتی دارد، نباید کم شود.

در نهایت، این...