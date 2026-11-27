وزارت امور خارجه هند اعلام کرده ۱۳۹ شهروند ترخیص و ۵۱ نفر کشته شده‌اند. جذب هندی‌ها برای جنگ اوکراین با وجود وعده مودی به پوتین ادامه دارد.

گورپریت سینگ رانداوا، مرد ۴۰ ساله اهل شهر جالندهر در ایالت پنجاب شمال هند، می‌گوید پس از دیدن یک آگهی فیس‌بوکی برای کار رانندگی در یک کارخانه پوشاک به روسیه سفر کرد. به گفته او، در عمل برای جنگیدن در صفوف ارتش روسیه به اوکراین فرستاده شد.

رانداوا پس از فرار از یگان خود در ماه نوامبر خود را به نیروهای اوکراینی تسلیم کرد و اکنون به عنوان اسیر جنگی در بازداشت است. روایت او در گفت‌وگو با ولودیمیر زولکین، یوتیوبر اوکراینی، منتشر شده و به طور مستقل تأیید نشده است.

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نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در سفر ژوئیه ۲۰۲۴ خود به مسکو این موضوع را با ولادیمیر پوتین در میان گذاشت و پوتین در آن زمان به او اطمینان داد که هندی‌هایی که با فریب به ارتش روسیه پیوسته‌اند ترخیص خواهند شد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که جذب هندی‌ها همچنان ادامه دارد.

مسیر جذب شهروندان هندی به ارتش روسیه

وزارت امور خارجه هند در لایحه‌ای که در ماه اکتبر به دیوان عالی این کشور ارائه داد، اعلام کرد که از آغاز این روند ۱۳۹ نفر ترخیص و ۵۱ نفر کشته شده‌اند. از سرنوشت ۷۷ نفر دیگر خبری در دست نیست.

مقام‌های روسیه تأیید کرده‌اند که هفت نفر از این شهروندان مفقود شده‌اند. رانداوا می‌گوید پس از رسیدن به روسیه او را به یک تأسیسات نظامی بردند، وادارش کردند قراردادی را امضا کند و برای آموزش فرستادند. به گفته او، گذرنامه و تلفنش را نیز ضبط کردند.

ساحل ماجوتی، جوان ۲۳ ساله از ایالت گجرات، در اکتبر ۲۰۲۵ خود را به نیروهای اوکراینی تسلیم کرد. او در حالی که در روسیه دوران محکومیت زندان را می‌گذراند به ارتش روسیه پیوسته بود و امید داشت که از این راه به آزادی‌اش کمک شود.

وزارت امور خارجه هند همچنین به مواردی اشاره کرده که شهروندان هندی آگاهانه و به امید مزایای مالی ادعایی در ارتش روسیه نام‌نویسی کرده‌اند، با این تصور که بعدها با مداخله دولت می‌توانند آزاد شوند. برخی نیز برای ترک تابعیت هند و دریافت گذرنامه روسی به مقام‌های هندی مراجعه کرده‌اند.

دیدگاه دیپلمات‌ها و پژوهشگران درباره فریب کارگران

انیل تریگونایات، دیپلمات پیشین هند، می‌گوید رفت‌وآمد رو به افزایش کارگران هندی به روسیه هم فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و هم چالش‌های تازه‌ای برای حفاظت از آنها. به گفته او، نظارت ناکافی بر شبکه‌های جذب نیرو می‌تواند کارگران آسیب‌پذیر را در معرض بهره‌کشی قرار دهد.

تریگونایات به دویچه‌وله گفت برخی از این کارگران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار روپیه هند به کاریاب‌های هندی پرداخته بودند. او افزود که حتی هنگام کار در روسیه، بیش از ۳۰ درصد از حقوق ماهانه توافق‌شده آنها توسط واسطه‌های محلی و خارجی برداشته می‌شد.

این دیپلمات پیشین گفت هندی‌هایی که بیش از مدت مجاز ویزا در روسیه مانده بودند به ویژه آسیب‌پذیر بودند. ظاهراً به آنها پیشنهاد خدمت نظامی داده می‌شد تا هم دستمزد قابل توجهی بگیرند و هم وضعیت اقامتشان قانونی شود.

محمد سفیان، اهل حیدرآباد در ایالت تلنگانه در جنوب هند، می‌گوید با وعده‌های دروغ به روسیه کشانده شد و به اجبار به نبرد در اوکراین فرستاده شد. او برای یافتن کار و زندگی بهتر به خارج سفر کرده بود، اما به منطقه جنگی رسید. سفیان اکنون به هند بازگشته است.

راجان کومار، استاد مرکز مطالعات روسیه و آسیای مرکزی در دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه جواهر لعل نهرو، هشدار می‌دهد که برخی هندی‌هایی که برای کار به روسیه رفته‌اند ممکن است بدون پیوستن به ارتش درگیر جنگ شوند. به گفته او، این افراد سر از مناطق عملیات نظامی درمی‌آورند و میان آتش دو طرف گیر می‌افتند.

پیامدها برای هند و مذاکرات بازگرداندن شهروندان

هند با مسکو درباره بازگرداندن شهروندانی که در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند در حال مذاکره است، به گفته راجان کومار. او تأکید کرد که روسیه تاکنون همکاری زیادی داشته است.

محسن رضا خان، استاد دانشکده امور بین‌الملل جیندال، می‌گوید نیاز ولادیمیر پوتین به ادامه جنگ بر نگرانی‌های یک شریک راهبردی اولویت دارد. او یادآوری می‌کند که رئیس‌جمهور روسیه به دلیل ترس از ناآرامی‌های داخلی تمایلی به اعلام بسیج دیگری در میان مردم خود ندارد.

خان معتقد است نه نارندرا مودی و نه دهلی نو اهرم کافی برای تغییر این وضعیت ندارند. به گفته او، تمایل برخی هندی‌ها به نام‌نویسی در ارتش و حتی فکر کردن به ترک تابعیت، ناشی از نبود فرصت‌های شغلی آبرومند در کشورشان است.

وزارت امور خارجه هند این مسیر را خطرناک توصیف کرده و اعلام کرده که دولت به شدت شهروندان را از آن بازمی‌دارد. با توجه به اینکه تعداد ۷۷ نفر همچنان نامعلوم است، مسئله بازگرداندن شهروندان و محافظت از کارگران در روسیه در سطح دیپلماتیک دنبال می‌شود.