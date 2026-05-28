شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که صلح به زودی در منطقه برقرار شود

سران دو کشور همسایه در تماس تلفنی خود عید قربان را به یکدیگر، مردم دو کشور و همچنین امت اسلام تبریک گفتند.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی خود با رئیس جمهور اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که صلح به زودی در منطقه برقرار شود.

در این تماس تلفنی که حدود سی دقیقه به طول انجامید، سران دو کشور همسایه عید قربان را به یکدیگر، مردم دو کشور و همچنین امت اسلام تبریک گفتند. رئیس جمهور اسلامی ایران از نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به خاطر نقش مهم این کشور در تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه، عمیقاً تشکر کرد. پزشکیان از سایر کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز که در این تلاش‌های صلح مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

شهباز شریف بار دیگر با رهبری و ملت ایران به خاطر از دست دادن جان‌های گرانبهای ایرانیان در بحران فعلی ابراز همبستگی کرد. وی از سخنان برادرانه رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مورد تلاش‌های جاری دیپلماتیک پاکستان قدردانی و اظهار کرد که فیلد مارشال سید عاصم منیر بدون شک تلاش‌های خستگی‌ناپذیری برای برقراری صلح در منطقه انجام داده است.

نخست وزیر پاکستان به زعم خود ابراز امیدواری کرد که توافق صلح مطابق با عزت و افتخار برای ملت ایران به زودی نهایی شود چرا که این امر به آزادسازی پتانسیل اقتصادی واقعی ایران کمک می‌کند و به نفع کل منطقه خواهد بود. وی تاکید کرد که پاکستان به عنوان یک کشور برادر و همسایه، همیشه در کنار ایران خواهد ایستاد و آینده‌ای عالی برای هر دو کشور، پس از برقراری صلح در منطقه در پیش است





