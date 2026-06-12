وزیر خارجه پاکستان، شهاب ضیاء الحق، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در حالی که پاکستان به تلاش‌های فشرده و مستمر میانجی‌گری خود ادامه می‌دهد، ما کاملا از کارزار بی‌وقفه انتشار اطلاعات نادرست که توسط کسانی به راه افتاده است که می‌خواهند در توافق صلح کارشکنی کنند، آگاه هستیم.» وی ادامه داد: «با کنار گذاشتن این هیاهوها، می‌توانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد پذیرش توافق صلح تهیه شده است و پاکستان اکنون با هر دو طرف از نزدیک همکاری می‌کند تا مراحل بعدی نهایی شود. صلح هیچ‌گاه به اندازه امروز نزدیک نبوده است.» پیش‌تر «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه ایران پیش‌تر در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچ‌گاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.» وی تاکید کرد: «در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. خلاصه بازی کره جنوبی مقابل چک را ببینید + ویدیوخلاصه بازی والیبال ایران بلغارستان را ببینید + ویدیو پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ / سکه امامی به کانال ۱۷۹ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد

شهباز شریف در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در حالی که پاکستان به تلاش‌های فشرده و مستمر میانجی‌گری خود ادامه می‌دهد، ما کاملا از کارزار بی‌وقفه انتشار اطلاعات نادرست که توسط کسانی به راه افتاده است که می‌خواهند در توافق صلح کارشکنی کنند، آگاه هستیم.

» وی ادامه داد: «با کنار گذاشتن این هیاهوها، می‌توانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد پذیرش توافق صلح تهیه شده است و پاکستان اکنون با هر دو طرف از نزدیک همکاری می‌کند تا مراحل بعدی نهایی شود. صلح هیچ‌گاه به اندازه امروز نزدیک نبوده است. » پیش‌تر «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه ایران پیش‌تر در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچ‌گاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است.

تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند. » وی تاکید کرد: «در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. خلاصه بازی کره جنوبی مقابل چک را ببینید + ویدیوخلاصه بازی والیبال ایران بلغارستان را ببینید + ویدیو پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ / سکه امامی به کانال ۱۷۹ میلیون تومان عقب‌نشینی کر





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