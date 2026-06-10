کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در گفت‌وگو با «کافه خبر» درباره جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی و ماجرای تصویب برجام صحبت کرد. او درباره جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی گفت: «امیدواریم حالا که جلسه خیلی خوب برگزار شد، فردا هم در استیضاح جناب شیخ‌الاسلامی همین جو حاکم باشد.» همچنین درباره ماجرای تصویب برجام گفت: «. اولاً اینکه گفته می‌شود برجام در مجلس تصویب شد، به نظر می‌رسد این برداشت اشتباه است. شرایط اجرای برجام در مجلس تصویب شد. متن برجام را در مجلس جمله‌به‌جمله نخواندند و بگویند برجام مورد تأیید است.»

در وقایع ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۱ که در ادبیات سیاسی مجلس به «یکشنبه سیاه» مشهور شد، هر کس دیگری جای ایشان بود، قطعاً از کوره درمی‌رفت.

این جمله را کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و یکی از همکاران قدیمی شهید لاریجانی در مجلس بیان می‌کند. او که به مناسبت زادروز تولد شهید علی اردشیر لاریجانی، مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، در این گفت‌وگو روایتی از جلسه شهید لاریجانی و احمدی‌نژاد در شب قبل از جلسه استیضاح شیخ‌الاسلام بیان کرد و گفت: شب ۱۵ بهمن آخرین جلسه‌ای بود که برای عیدانه برگزار شد.

جلسه خوب اداره شد و در پایان، یکی از نمایندگان مجلس گفت: «امیدواریم حالا که جلسه خیلی خوب برگزار شد، فردا هم در استیضاح جناب شیخ‌الاسلامی همین جو حاکم باشد. » تا آن لحظه همه چیز در جلسه به خوبی پیش می‌رفت؛ اما پس از این جمله آن نماینده، آقای احمدی‌نژاد گفت: «اگر رئیس بگذارد، خوب اداره شود، بله؛ ولی همه چیز زیر سر خود رئیس است.

» وی همچنین درباره ماجرای تصویب برجام و انتقادات از شهید لاریجانی هم گفت: «. اولاً اینکه گفته می‌شود برجام در مجلس تصویب شد، به نظر می‌رسد این برداشت اشتباه است. شرایط اجرای برجام در مجلس تصویب شد. متن برجام را در مجلس جمله‌به‌جمله نخواندند و بگویند برجام مورد تأیید است.

» همچنین سفرهای شهید لاریجانی به روسیه و ماجرای تحقیق و تفحص‌ها از زندان کهریزک و کوی دانشگاه هم از دیگر موضوعاتی بود که در این گپ‌وگفت یک‌ساعته مطرح شد





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