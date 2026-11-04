شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد شش عضو خانواده حملی در ایرانشهر و راسک در بازه زمانی اردیبهشت تا آبان کشته شدند. جزئیات کامل و اسامی قربانیان.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در گزارش چهارشنبه سیزدهم آبان ماه منتشر شده اعلام کرد که شش عضو یک خانواده بزرگ در استان سیستان و بلوچستان طی سه رویداد مجزا و در بازه زمانی اردیبهشت تا آبان امسال جان باخته‌اند. این مصاحبه‌ها و شواهد نشان می‌دهد که مرگ‌های اخیر شامل دو رویداد در شهرستان ایرانشهر و یک درگیری در شهرستان راسک بوده است. این شبکه مدعی شده است که نیروهای امنیتی و نظامی نقش مستقیم در مرگ غیرقانونی این شهروندان داشته‌اند. جزئیات این حوادث و نام قربانیان نشان‌دهنده یک الگوی تکرارشونده خشونت در منطقه است که نیازمند بررسی‌های مستقل و بی‌طرفانه از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و داخلی می‌باشد.

جزئیات کشته‌شدگان و مکان‌های حوادث

بر اساس مستندات ارائه شده توسط شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، چهار تن از اعضای خانواده حملی در روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه در محدوده سه‌راهی سرکهوران شهرستان ایرانشهر مورد هدف تیراندازی نیروهای اداره اطلاعات قرار گرفتند. این افراد که شامل عبدالحلیم حملی پنجاه ساله، ناصر جمالزهی چهل و سه ساله، عبدالماجد جمالزهی چهل و یک ساله و منصور جمالی سی ساله بودند، همگی اهل روستای آبچکی در شهرستان سرباز بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از کشته شدن این چهار نفر، نیروهای انتظامی اقدام به ریختن بنزین بر روی خودرو و پیکرهای جنازه کرده و آن‌ها را به آتش کشیدند تا راه را بر نزدیک شدن شهروندان و خانواده‌های داغدار ببندند.

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مرگ ابوذر حملی و ادعاهای فسادزدایی

عضو ششم خانواده، یعنی ابوذر حملی، که خود را با "جبهه مبارزین مردمی" معرفی می‌کرد، در جریان درگیری مستقیم با نیروهای نظامی در ارتفاعات شهرستان راسک کشته شد. پیکر این شهروند پس از گذشت هفده روز، صرفاً با دریافت مبلغ ده میلیارد تومان به خانواده تحویل داده شد. این شبکه مدعی است که محدودیت‌های سنگینی برای برگزاری مراسم خاکسپاری او اعمال گردید. نزدیکان این فرد همچنین ابهامات جدی را درباره چگونگی مرگ عبدالحلیم حملی مطرح کرده‌اند و بر اساس آثار جراحات و نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی، احتمال درگیری با دستگاه‌های امنیتی را قوی‌تر دانسته‌اند.

قتل عبدالرئوف حملی و نقض حقوق شهروندی

عبدالرئوف حملی، که برادرزاده عبدالحلیم و پسرعموی منصور جمالی است، بامداد سه‌شنبه دوازدهم آبان ماه در محدوده فلکه ابتر ایرانشهر کشته شد. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده است که افراد مسلح به سمت خودروی وی تیراندازی کرده و او بر اثر اصابت چندین گلوله جان خود را از دست داده است. نزدیکان این قربانی با اشاره به آثار جراحات وارده بر پیکر او، احتمال دست داشتن نهادهای امنیتی در قتل عمد او را مطرح کرده‌اند. این اقدامات در حالی رخ داده است که هیچ گزارش رسمی و مستقلی از سوی مراجع قضایی یا امنیتی درباره این وقایع منتشر نشده است.

درخواست‌های بین‌المللی و توقف تبادلات تجاری

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با مستندسازی دقیق این سه رویداد خونین، خواستار انجام یک بررسی مستقل، شفاف و بی‌طرفانه درباره نحوه کشته شدن این شش شهروند شده است. این نهاد مدعی است که مسئولیت نهایی مرگ این افراد بر عهده نیروهای دخیل در این حوادث است. در کنار این گزارش‌ها، اخبار دیگری از دو حمله جداگانه به نیروهای سپاه پاسداران و لشکر فاطمیون در مرز ایران و پاکستان نیز منتشر شده است. این درگیری‌های مسلحانه منجر به توقف کامل تبادلات تجاری بین دو کشور همسایه شده که تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای در منطقه داشته است.

تحلیل وضعیت امنیتی در سیستان و بلوچستان

این مجموعه وقایع نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه سیستان و بلوچستان است که هر روز با گزارش‌های جدیدی از نقض حقوق شهروندی همراه است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان تأکید کرده است که خاموش کردن صحنه جرم با آتش‌سوزی و جلوگیری از دسترسی خانواده‌ها به پیکرهای متوفیان، نوعی پوشاندن واقعیت است. این اقدامات نه تنها باعث افزایش نفرت و بی‌اعتمادی در میان مردم محلی شده، بلکه نگرانی‌های جدی را درباره وضعیت حقوق بشر در این منطقه ایجاد کرده است. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و قضایی ایران با شفاف‌سازی این پرونده‌ها، به اعتراضات جامعه مدنی پاسخ دهند.