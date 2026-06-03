شهادت سلمان نضر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی؛ حزب الله به حملات پاسخ داد

سلمان نضر در حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان شهید شد و حزب الله نیز با حملات توپخانهای و موشکی به مواضع اسرائیل پاسخ داد. وزرات بهداشت لبنان آمار تازه شهدا و مجروحان را اعلام کرد.
سلمان نضر در جریان حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه العین در جنوب لبنان به شهادت رسید. این حمله در حالی انجام شد که ارتش رژیم صهیونیستی شهرک بلاط در شهر مرجعیون را نیز هدف حملات توپخانهای قرار داد.
این تجاوزات که ناقض آتشبس شکننده است، بار دیگر چهره خصمانه تلآویو را به نمایش گذاشت. منابع محلی از تخریب گسترده منازل و زیرساختها در مناطق هدف خبر میدهند و نگرانی از تشدید تنش در منطقه افزایش یافته است. در واکنش به این حملات، حزب الله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که در چارچوب حق مقاومت و دفاع از سرزمین و مردم، عملیات متعددی را علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.
از جمله این عملیاتها میتوان به انهدام یک تانک مرکاوا در منطقه البالوع و حمله به مواضع دشمن در مناطق قناطر و حداثا اشاره کرد. حزب الله تأکید کرد که این اقدامات در پاسخ به نقض آتشبس و جنایات علیه غیرنظامیان صورت گرفته و تا زمانی که تجاوزات ادامه یابد، مقاومت اسلامی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
وزارت بهداشت لبنان نیز روز گذشته آمار جدیدی از قربانیان این جنگ نابرابر ارائه داد: از دوم مارس ۲۰۲۵ تاکنون، تعداد شهدا به ۳۴۶۸ نفر و مجروحان به ۱۰۵۷۷ نفر رسیده است. این آمار حاکی از بحران انسانی عمیق در جنوب لبنان است. جامعه بینالمللی تاکنون نتوانسته است اقدام مؤثری برای توقف این خشونتها انجام دهد.
حزب الله بار دیگر بر تعهد خود به مقاومت در برابر اشغالگری تأکید و هشدار داد که در صورت ادامه حملات، پاسخهای قاطعتری خواهد داد. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی اوضاع در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی است و آینده منطقه را در هالهای از ابهام قرار میدهد
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