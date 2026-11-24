گزارش تفصیلی از کشته شدن پوریا رحیمی بهمنیاری و زخمی شدن حسین دولتیاری در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ ممسنی با جزئیات دقیق وقایع و نام نیروهای درگیر.

حسین دولتیاری ، عضو سابق شورای شهر بوستان، پس از مشارکت در تظاهرات دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه ممسنی ، هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت و دچار جراحات شدید شد. همزمان در این بازه زمانی، پوریا رحیمی بهمنیاری ، شهروند ساکن نورآباد ممسنی که برای امرار معاش به بوشهر رفته بود، در روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ بر اثر شلیک نیروهای امنیتی به شهادت رسید. این رویدادها بخش کوچکی از اعتراضات گسترده‌ای است که در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با محوریت مطالبات اجتماعی و سیاسی شکل گرفت.

جزئیات تیراندازی به حسین دولتیاری و فرار از صحنه

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حسین دولتیاری پس از شرکت در تظاهرات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، با مشاهده شلیک نیروهای امنیتی به معترضان، از سمت خود در شورای شهر کناره‌گیری کرد. در روزهای پس از این اعتراضات، نیروهای سپاه پاسداران، او را که با خودروی شخصی در حال حرکت از جاده نورآباد ممسنی در استان فارس به سمت شهر بوستان در استان کهگیلویه و بویراحمد بود، شناسایی و مورد هدف قرار دادند.

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گلوله‌ها به سینه و پای دولتیاری اصابت کرد، اما او با وجود جراحات وارده، رانندگی را ادامه داد تا زمانی که خودروی او با یک تریلی برخورد کرده و متوقف شد. این حادثه منجر به توقف حرکت وی گردید و حدود یک ساعت پس از بروز برخورد، ساکنان روستاهای اطراف با مشاهده صحنه، او را به بیمارستان منتقل کردند.

وضعیت سلامتی دولتیاری به گونه‌ای بود که چهار روز بعد از حادثه، یعنی در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۴، به دلیل شدت جراحات، مجبور به انتقال به بیمارستان دنا در شیراز شد. او مدت زمان ۲۰ روز در این بیمارستان بستری شد و پس از ترخیص، ماه‌ها با عوارض جانبی ناشی از جراحات جسمانی دست و پنجه نرم کرد. این فرآیند درمانی طولانی، نشان‌دهنده وخامت حال فیزیکی وی در زمان تیراندازی بوده است.

شهادت پوریا رحیمی بهمنیاری و فشارهای امنیتی بر خانواده

پوریا رحیمی بهمنیاری، جوان ۲۴ ساله اهل روستای بابامیدان در دامنه زاگرس و در ۲۰ کیلومتری شمال شهر ممسنی، یکی دیگر از قربانیان مستقیم این اعتراضات بود. او یک ماه پیش از شروع اعتراضات برای تأمین هزینه‌های زندگی پدر، مادر و خواهر کوچک‌ترش به بوشهر رفته بود، زیرا پدرش به دلیل دیسک کمر قادر به کار کردن نبود. پوریا رحیمی بهمنیاری در روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان درگیری‌ها بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر کشته شد.

وضعیت روحی مادر پوریا رحیمی بهمنیاری به دلیل فشار روانی ناشی از کشته شدن فرزندش به شدت وخیم شده است و نزدیکانش ناچار به مراقبت دائمی از او هستند. همزمان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها پدر پوریا را احضار کرده و با اعمال فشار بر خانواده، درخواست کردند که فرزندشان را به عنوان "شهید" معرفی کنند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده تلاش سیستم امنیتی برای تغییر روایت رسمی از وقایع است.

نقش شبه‌نظامیان و روش‌های سرکوب در نورآباد ممسنی

شواهد عینی حاکی از آن است که نیروهای جمهوری اسلامی با بستن مسیرهای ارتباطی استان فارس به کهگیلویه و بویراحمد، مانع از گسترش اعتراضات شدند. در این راستا، مسیر میان گچساران و نورآباد ممسنی برای چندین ساعت بسته شد تا کنترل رفت و آمد جمعیت انجام شود. حضور گشت‌ها و ایست‌های بازرسی متعدد، بخشی از استراتژی جلوگیری از پیوستن مردم شهرهای اطراف به تجمع‌ها بود.

در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، حضور معترضان در نقاط مختلف نورآباد ممسنی به حدی بود که نیروهای حکومتی برای مدتی کنترل شهر را از دست دادند. نیروهای امنیتی از پهپاد برای شناسایی معترضان و سپس شلیک به آن‌ها استفاده می‌کردند. همچنین تک‌تیراندازان از بالای ساختمان‌ها اقدام به هدف قرار دادن معترضان می‌نمودند. پس از این روزها، شعارهای اعتراضی همچنان در آرامستان شهر ادامه داشت.

از ساعت ۹ شب ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، نیروهای سرکوب به جمعیت مردمی حمله کرده و اقدام به تیراندازی کردند. بخشی از این نیروها متعلق به گروه‌های حشد شعبی بودند که در شهر مستقر شده و با سلاح داخل خودروهای مخصوص مانور می‌دادند. در روزهای اولیه اعتراضات، نیروهای امنیتی مقابل بیمارستان‌ها تجمع کرده و مجروحانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کردند را بازداشت می‌نمودند.

اعزام نیروهای خارجی و مسئولین اجرایی سرکوب

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران‌اینترنشنال در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ از اعزام حدود ۸۰۰ شبه‌نظامی وابسته به گروه‌های عراقی مورد حمایت تهران برای کمک به سرکوب اعتراضات خبر داده بود. سی‌ان‌ان نیز در همان ماه گزارشی درباره ورود این نیروها منتشر کرد، هرچند مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق این موضوع را تکذیب نمود.

در میان مسئولین اجرایی، محمد صدرایی به عنوان فرمانده انتظامی نورآباد ممسنی در جریان درگیری‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نقش مستقیم در کشتار معترضان ایفا کرده است. خدابخش جاویدان، فرمانده یگان امداد انتظامی کهگیلویه و بویراحمد نیز در عملیات سرکوب معترضان در یاسوج مشارکت داشته است. بسیاری از معترضان مجروح به دلیل شرایط امنیتی سخت و نگرانی از بازداشت، از مراجعه آزادانه به بیمارستان‌ها محروم بوده‌اند.