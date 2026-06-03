Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

شهادت شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز قدرت زرنگاری در چهارم خرداد

سردرسی News

شهادت شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز قدرت زرنگاری در چهارم خرداد
شهید قدرت زرنگاریتنگه هرمزجزیره هرمز
📆6/3/2026 7:20 PM
📰SharghDaily
28 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 68%

شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز به نام قدرت زرنگاری در چهارم خرداد در حالی که در حال پایش و رصد تنگه هرمز در محدوده جزیره لارک بود، به شهادت رسید. مراسم تشییع و خاکسپاری او نیز در روز جمعه در جزیره هرمز برگزار خواهد شد.

شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز به نام قدرت زرنگاری در چهارم خرداد ماه سال جاری در حین پایش و رصد تنگه هرمز در محدوده جزیره لارک به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید پس از طی مراحل شناسایی، به تازگی به خانواده و مردم شهیدپرور جزیره هرمز بازگشته است. سرهنگ حجت‌الله سالاری، فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز، در اشاره به مظلومیت این شهید جوان گفت: این شهید نماد غیرت، مقاومت و روحیه ایثار نسل جوان ایران اسلامی است. وی افزود: شهادت این جوان هرمزی چهره واقعی دشمنان ملت ایران را بیش از پیش آشکار ساخت.

مراسم تشییع پیکر این شهید والامقدار روز جمعه ساعت ۱۵ از یادمان شهدای گمنام جزیره هرمز به سمت گلزار شهدای این جزیره برگزار می‌شود و مراسم خاکسپاری در جوار دیگر شهدا انجام خواهد شد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

شهید قدرت زرنگاری تنگه هرمز جزیره هرمز جزیره لارک سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-03 22:20:24