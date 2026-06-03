شهادت شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز قدرت زرنگاری در چهارم خرداد

شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز به نام قدرت زرنگاری در چهارم خرداد در حالی که در حال پایش و رصد تنگه هرمز در محدوده جزیره لارک بود، به شهادت رسید. مراسم تشییع و خاکسپاری او نیز در روز جمعه در جزیره هرمز برگزار خواهد شد.

شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز به نام قدرت زرنگاری در چهارم خرداد ماه سال جاری در حین پایش و رصد تنگه هرمز در محدوده جزیره لارک به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید پس از طی مراحل شناسایی، به تازگی به خانواده و مردم شهیدپرور جزیره هرمز بازگشته است. سرهنگ حجت‌الله سالاری، فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز، در اشاره به مظلومیت این شهید جوان گفت: این شهید نماد غیرت، مقاومت و روحیه ایثار نسل جوان ایران اسلامی است. وی افزود: شهادت این جوان هرمزی چهره واقعی دشمنان ملت ایران را بیش از پیش آشکار ساخت.

مراسم تشییع پیکر این شهید والامقدار روز جمعه ساعت ۱۵ از یادمان شهدای گمنام جزیره هرمز به سمت گلزار شهدای این جزیره برگزار می‌شود و مراسم خاکسپاری در جوار دیگر شهدا انجام خواهد شد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شهید قدرت زرنگاری تنگه هرمز جزیره هرمز جزیره لارک سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز

United States Latest News, United States Headlines