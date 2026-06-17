شهادت رئیس دولت پیشین اسپانیا در پرونده فساد کمک مالی و جواهرات

رئیس دولت پیشین اسپانیا برای شهادت در دو پرونده مرتبط با کمک مالی به شرکت هواپیمایی پلاس اولترا و کشف جواهرات باارزش در دفترش به دادگاه کالاما احضار شده است. این پرونده که به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی برای یک رئیس دولت پیشین در تاریخ اسپانیا تبدیل شده، شامل بررسی اتهامات فساد، پرداختهای مشکوک به شرکتهای مرتبط با خانواده و بهدستآوردن داراییهای ناشناخته است.
رئیس پیشین دولت اسپانیا قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ارتباط با دو موضوع اصلی در پروندهای که با اتهامات فساد Royaltiescontract با شرکت هواپیمایی پلاس اولترا و همچنین کشف جواهرات باارزش در دفتر او مربوط میشود، در دادگاه کالاما گواهی دهد.
این جلسات شروع به کار کرده و ادامه خواهد داشت. نخستوزیر پیشین اسپانیا به رسمیت متهم شده و به نخستین رئیس دولت اسپانیا در دوره دموکراتیک تبدیل میشود که در یک پرونده فساد با اتهام قضایی روبرو شده است. جلسه احضار از ساعت ۹ام امروز آغاز میشود و دو روز ادامه دارد.
هدف روشن کردن دو محور اصلی پرونده است: محور اول کمک مالی عمومی ۵۳ میلیون یورویی به شرکت هواپیمایی پلاس اولترا، محور دوم کشف جواهرات لوکس در بازرسی دفتر زاپاترو در خیابان فراس. ارزش اولیه این جواهرات حدود ۱.۳ میلیون یورو اعلام شده و منشأ آنها هنوز توضیح داده نشده است. دستور قضایی همچنین به شرکت دختران او اشاره دارد که همراه پدرشان تا ۲ میلیون یورو برای خدمات مشاوره و طراحی دریافت کردهاند.
این پرداختها ممکن است برای پنهانکردن پرداختهای غیرقانونی استفاده شده باشند. قاضی تحقیق زاپاترو را رهبر یک سازوکار سازمانیافته میداند. زاپاترو تنها یک نخستوزیر پیشین نیست بلکه یکی از چهرههای مهم حزب سوسیالیست اسپانیا بوده است. حضور او در گردهماییهای انتخاباتی و رابطه نزدیک با پدرو سانچز از ورود او به کاخ نخستوزیری در ۲۰۱۸، این پرونده را به یکی از سنگینترین ضربهها برای حزب سوسیالیست تبدیل کرده است.
تیم دفاعی زاپاترو خواستار محدود کردن دامنه پرسشها و حذف موضوع جواهرات از اولین جلسه بود اما قاضی این درخواست را رد کرد و استدلال کرد بررسی آن تضییعی بر حق دفاع نخواهد داشت
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