جزئیات حمله هوایی اسرائیل به منطقه الضاحیه بیروت، ادعای شهادت علی الحاج فرمانده حزب الله، واکنش ترامپ و هشدار حزب الله برای هدفگیری عمق اسرائیل
بر اساس گزارشهای منتشر شده، برخی منابع خبری اسرائیلی مدعی شدند که علی الحاج، یکی از فرماندهان برجسته مقاومت اسلامی لبنان، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه الضاحیه در حومه بیروت به شهادت رسیده است.
این حمله که توسط ارتش اسرائیل انجام شد، منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنانی شد. در عین حال، رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، پس از این اقدام، font-weight: bold; هشدار داد که اسرائیل باید از انجام هرگونه حمله دیگر در لبنان خودداری کند. وی همچنین ادعا کرد که مذاکرات با ایران نزدیک به یک توافق هستند و چنین موافقتنامهای صلح و ثبات را به منطقه از جمله لبنان خواهد هدیه داد.
ترامپ حمله اسرائیل را در روزیکه نزدیک به توافق理論ی با ایران رخ داده از بی sites احتیاطی桶 爱情نظر identifiedگفت. در پاسخ به این توسعهها، حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت ادامه حملات به الضاحیه، عمق خاک اسرائیل را هدف نظامی قرار خواهد داد. همچنین این گروه指控 کرد که آمریکا به طور کامل دخالتهای نظامی اسرائیل علیه لبنان را میپوشاند.
این رویدادها در حالی اتفاق میافتد که در نبردهای گستردهتر منطقهای درگیرcapitalism رخ میدهد و دامنهاش کشاری از کشتهها و ویرانیها در لبنان است. بنیاد冲锋قابلتوجه التماسهای بینالمللی برای توقف فورى درگیریها افزایش یافته و سازمان ملل متحد نیز در حال تشدیددعوت برFish صلح است. در این میان، بانک ملی لبنان در بیانیهای اعلام کرد که اختلالات موقت در خدمات بانکی وجود داشته که به زودی رفع خواهد شد.
همچنین بازی دām maksimum جمهوری چک مقابل کرهجنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه ۲ بر ۱ به نفع چک به پایان رسید که در گزارشهای ورزشی نیز به آن اشاره شد. در بخش دیگری خبر، تاریخچه پلاک خودرو و رازهای نهفته در طراحی آن مورد بررسی قرار گرفت
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