شهادت آمال خلیل: ترور یک خبرنگار، خاموشی حقیقت

آمال خلیل، خبرنگار لبنانی روزنامه الاخبار، در جنوب لبنان به شهادت رسید. این ترور، بخشی از تلاشی هدفمند برای خاموش کردن صدای حقیقت و سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی اسرائیل است.
در یک حادثه تلخ و دردناک، آمال خلیل ، خبرنگار شجاع لبنان ی روزنامه الاخبار ، در نزدیکی شهر الطیری در جنوب لبنان به شهادت رسید. این ترور هولناک، یادآور ترور شیرین أبوعاقله ، خبرنگار فلسطینی که در سال ۲۰۲۲ در حین انجام وظیفه به دست نیروهای اسرائیل ی کشته شد، است.
اخیراً نیز فاطمه فتونی از المیادین و علی شعیب، از برجستهترین خبرنگاران جنگ، در جنوب لبنان به دست اسرائیل به شهادت رسیدند. این ترورهای هدفمند، تلاشی آشکار برای خاموش کردن صدای حقیقت و سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی اسرائیل از غزه تا لبنان است. آمال خلیل به همراه زینب فرج، عکاس آزاد، در حال پوشش تحولات بودند که خودروی آنها مورد حمله قرار گرفت.
پس از آن، به خانهای در نزدیکی پناه بردند که متاسفانه آنجا نیز مورد حمله قرار گرفت. زینب فرج از ناحیه سر زخمی شد اما نجات یافت، در حالی که آمال خلیل به شهادت رسید. آمال از سال ۲۰۰۶ به عنوان خبرنگار با روزنامه الاخبار همکاری میکرد، اما به گفته خودش، جنوب لبنان او را فرا میخواند و نمیتوانست مدت زیادی از آن دور باشد.
ترور خبرنگاران، نه تنها تلاشی برای ساکت کردن آنهاست، بلکه به دنبال جلوگیری از نجات آنها نیز میباشد. پیش از ترور آمال، فردی به نام گیدئون گال بن ابراهام در پیامهای تهدیدآمیز در واتساپ، او را به مرگ تهدید کرده و اعلام کرده بود که خبرنگاران وابسته به حزبالله محکوم به مرگ هستند. این پیام، نشاندهنده تلاش اسرائیل برای ایجاد فضایی ترسناک و جلوگیری از پوشش خبری مستقل است.
اما حقیقت این است که هر صدایی که خاموش شود، پژواکی دورتر خواهد داشت و هر دوربینی که شکسته شود، دهها دوربین دیگر جای آن را خواهند گرفت. اسرائیل عمداً تلاش میکند هر صدایی را که افشاگر اعمالش باشد، خاموش کند. جنایت علیه آمال خلیل با اصابت یک راکت به خودرویش آغاز نشد و با گلولهای که به خانهای که به آن پناه برده بود، پایان نیافت.
او به خاطر اینکه در جای اشتباهی بود، هدف قرار نگرفت، بلکه به خاطر اینکه در جای درستی بود، یعنی جایی که باید دوربین باشد و خبر منتقل گردد، به شهادت رسید. آمال صدای مردم جنوب لبنان بود و از اکتبر ۲۰۲۳ آنجا را برای روایت جنگ ترک نکرد. ممانعت از رسیدن تیمهای امداد به او، نشاندهنده الگویی آشکار از تعقیب شاهدان و جلوگیری از نجات آنهاست.
هدفگیری سیستماتیک خبرنگاران، دیگر یک اتفاق نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای خالی کردن میدان از چشمهایی است که میبینند و صداهایی که مستند میکنند. در جنوب لبنان، خبرنگار نه به عنوان یک غیرنظامی بیطرف، بلکه به عنوان یک خطر مستقیم دیده میشود، زیرا او چیزی را حمل میکند که به راحتی قابل پاک کردن نیست: سند و مدرک. آمال خلیل سلاحی حمل نمیکرد، اما روایتی واقعی از قلب رویدادها را با خود داشت.
این تضاد آشکار بین قدرت آتش وحشیانه ماشین نظامی و کلمه و تصویر خبرنگار، نشاندهنده ترس دشمن از افشای جنایاتش است. در این میان، صدا تعقیب میشود، دوربین بمباران میگردد و هر کسی که میکوشد حقیقت را مستند کند، هدف قرار میگیرد. آمال خلیل به دنبال قهرمان شدن نبود، بلکه به دنبال حقیقت بود. قوانین بینالمللی در حمایت از خبرنگاران در جریان منازعات مسلحانه روشن هستند، اما متاسفانه ناتوان به نظر میرسند.
شکاف اصلی، نه در نبود قوانین، بلکه در نبود مسئولیتخواهی است. وقتی یک خبرنگار هدف قرار میگیرد، ممکن است آن را یک اشتباه تلقی کنند، اما وقتی هدفگیریها به یک الگو تبدیل شود، موضوع فراتر از یک اشتباه ساده است. داستان تعقیب آمال خلیل به سالهای قبل بازمیگردد و او یکی از خبرنگارانی بود که تصمیم گرفت خط رویارویی با دشمن در جنوب را محل استقرار خود قرار دهد.
در دوره جنگ پشتیبانی، او و همکارانش مورد هدفگیری مستقیم قرار گرفتند و در جنگ ۶۶ روزه سال ۲۰۲۴، خانه خانوادهاش هدف قرار گرفت. در نهایت، در تلاش برای رسیدن به روستای طیری، خودرویی که جلوی او در حرکت بود، مورد حمله قرار گرفت و دو جوان به شهادت رسیدند.
آمال پس از آن، به تیمهای امداد در مورد حمله خبر داد و از آنها خواست که برای انتقال شهدا حاضر شوند، اما به دلیل وخامت جراحات در خودروی جلویی، نتوانست منطقه را ترک کند
