شهادت دو تن از مدافعان امنیت در زاهدان

در پی حمله تروریستی به گشت انتظامی در زاهدان، ستوانیکم علی مومنی به شهادت رسید. پیشتر نیز استواریکم محمدرضا نظامدوست در این حادثه به شهادت رسیده بود.
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیهای، خبر شهادت ستوانیکم علی مومنی، یکی از مجروحان حادثه تروریستی صبح امروز در زاهدان را اعلام کرد.
این حادثه ناگوار که در جریان تیراندازی به یک واحد گشت پلیس رخ داد، پیشتر منجر به شهادت استواریکم محمدرضا نظامدوست شده بود و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند. متاسفانه تلاشهای شبانهروزی کادر درمان برای نجات ستوانیکم مومنی ثمربخش نبود و ایشان به جمع شهدای مدافع امنیت پیوستند.
این اقدام تروریستی و جنایتکارانه، بار دیگر بر عزم راسخ نیروهای انتظامی در حفظ امنیت و آرامش کشور افزوده و نشان میدهد که دشمنان نظام اسلامی با هیچ تلاشی از ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش مردم دریغ نمیورزند. ستوانیکم علی مومنی، مردی متعهد، شجاع و ولایتمدار، با فداکاری و از خودگذشتگی، جان خود را در راه دفاع از امنیت و حریم وطن فدا کرد. ایشان متاهل و پدر سه فرزند بودند و در شهرستان زاهدان زندگی میکردند.
شهادت این بزرگوار، اندوهی عمیق در دل خانواده، همکاران و مردم سیستان و بلوچستان بر جای گذاشت. استواریکم محمدرضا نظامدوست نیز که در این حادثه به شهادت رسیدند، از کارکنان فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بودند. ایشان متولد شهرستان زهک، متاهل و دارای سه فرزند بودند. شهادت این دو قهرمان، یادآور حماسهآفرینیهای شهدای والامقام نیروی انتظامی است که همواره در خط مقدم مبارزه با ناامنی و تروریسم قرار داشتهاند.
پلیس سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، به خانوادههای محترم شهدای نظامدوست و مومنی، تسلیت عرض نموده و به مردم شریف سیستان و بلوچستان اطمینان میدهد که با تمام توان، امنیت و آرامش را برای آنان برقرار خواهد کرد. این حادثه بار دیگر ضرورت هوشیاری و بصیرت در برابر توطئههای دشمنان را یادآور میشود.
لازم است تمامی اقشار جامعه با نیروهای انتظامی همکاری داشته باشند و در شناسایی و مقابله با عوامل ناامنی و تروریسم، نقش فعال ایفا کنند. همچنین، رسانهها نیز میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و به موقع، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و تقویت روحیه مقاومت در برابر دشمنان ایفا کنند. این شهدای والامقام با نثار خون خود، حماسهای جاودانه آفریدند و نامشان برای همیشه در تاریخ ایران اسلامی ماندگار خواهد شد.
امید است که با ادامه راه این شهدای گرانقدر، شاهد امنیت و آرامش پایدار در سراسر کشور باشیم. پلیس سیستان و بلوچستان از عموم مردم تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به فوریت به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند. این حادثه تروریستی، بار دیگر ضرورت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور را نشان میدهد. باید با سرمایهگذاری در تجهیزات و آموزش نیروهای انتظامی، توانمندی آنان را در مقابله با تهدیدات افزایش داد.
همچنین، باید با تقویت همکاریهای امنیتی با کشورهای همسایه، از نفوذ تروریستها به داخل کشور جلوگیری کرد. این شهدای گرانقدر، با فداکاری و از خودگذشتگی، امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان آوردند. ما نیز وظیفه داریم که با حفظ وحدت و انسجام، راه آنان را ادامه دهیم و از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم. این حادثه تروریستی، بار دیگر بر ضرورت مقابله قاطع با تروریسم تاکید میکند.
باید با تمام توان، با تروریستها و حامیان آنان مبارزه کرد و اجازه نداد که امنیت و آرامش مردم به خطر بیفتد. شهادت این دو عزیز، ضایعهای جبرانناپذیر برای خانوادههایشان و جامعه انتظامی است. امید است که خداوند متعال، روح پاک آنان را با شهدای کربلا محشور گرداند
