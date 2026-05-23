در جریان مذاکرات آمریکا و ایران، برخی مقامات آمریکایی با واسطه به طرف ایرانی پیغام داده‌اند که به توییت‌های ترامپ کار نداشته باشند. در این بین مشخص شده است که موضع ترامپ در بیانیه موسوم به «پانزده‌بندی» اولیه، حداکثر مطالبات و آرزوهایی بود که حتی در جنگ هم نتوانسته بود به آنها دست یابد، اما آنچه اکنون روی میز مذاکره قرار دارد کاملاً با آن مواضع اولیه متفاوت است. همچنین مشخص شده است که ترامپ متوجه شده است که ایران اهل باج دادن نیست و موضع ایران را درک کرده است، چرا آنجا با واسطه پیغام می‌دهد که این اظهارات صرفاً برای مصرف رسانه‌ای داخلی است و نباید به آن توجه کرد.

شنیده‌های حاکی از آن است که در جریان تبادل متن با واسطه بین ایران و آمریکا ، برخی واسطه‌ها و نیز مقامات آمریکا یی مرتبط با مذاکرات ، با واسطه به طرف ایران ی پیغام داده‌اند که «به توییت‌های ترامپ کار نداشته باشید».

این مقامات تأکید کرده‌اند اظهارات ترامپ در رسانه‌ها صرفاً مصرف رسانه‌ای و داخلی دارد و موضع او در پشت میز مذاکره کاملاً متفاوت است. به گزارش فارس، بنابراین گزارش، ترامپ گاه‌به‌گاه با توییت‌های تهدیدآمیز در تروث سوشال سعی در جوسازی و گرفتن ژست پیروزی دارد، اما آنچه در مذاکره واقعاً دنبال می‌شود با این لفاظی‌ها فاصله زیادی دارد.

در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفت: موضع اولیه ترامپ در بیانیه موسوم به «پانزده‌بندی» اولیه، حداکثر مطالبات و آرزوهایی بود که حتی در جنگ هم نتوانسته بود به آنها دست یابد، اما آنچه اکنون روی میز مذاکره قرار دارد کاملاً با آن مواضع اولیه متفاوت است





