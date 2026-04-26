شناسایی مهاجم مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید و جزئیات حادثه

کول توماس آلن، فرد 31 ساله با سابقه تدریس، به عنوان مهاجم مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید شناسایی شد. در این حادثه یک مامور سرویس مخفی زخمی شد و دونالد ترامپ به دلایل امنیتی از محل خارج شد.
در جریان مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید ، یک حادثه تیراندازی رخ داد که منجر به شناسایی مهاجم به نام کول توماس آلن ، یک فرد 31 ساله با سابقه تدریس در کالیفرنیا شد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند که آلن به تنهایی عمل کرده و هیچ شواهدی از همدستی دیگران وجود ندارد. در این حادثه، یک مامور سرویس مخفی آمریکا زخمی شد، اما حال او رو به بهبود است. این رویداد در حالی رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوری خود در این مراسم شرکت کرده بود و پس از شنیده شدن صدای تیراندازی، به دلایل امنیتی از محل خارج شد.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی، بازداشت مهاجم را تایید کرد و از عملکرد سریع و شجاعانه نیروهای امنیتی و انتظامی تقدیر کرد. او همچنین پیشنهاد داد که مراسم ادامه یابد، اما در نهایت به تصمیم نیروهای انتظامی برای لغو آن احترام گذاشت. آلن پیش از این به عنوان معلم ماه در یک مرکز آموزشی خصوصی انتخاب شده بود و در حسابهای شبکههای اجتماعی خود را توسعهدهنده بازیهای ویدیویی معرفی کرده بود.
او همچنین مبلغی را به کارزار انتخاباتی کامالا هریس کمک مالی کرده بود. پلیس در محل حادثه یک تفنگ ساچمهای، یک سلاح کمری و چندین چاقو از مظنون کشف کرده است. ترامپ در یک نشست خبری پس از حادثه، بر اهمیت تدابیر امنیتی در کاخ سفید تاکید کرد و گفت که این حادثه او را از پیگیری اهدافش باز نخواهد داشت.
او همچنین در مورد احتمال ارتباط این حمله با مسائل بینالمللی، از جمله تنشها با ایران، ابراز تردید کرد، اما تاکید کرد که تحقیقات در این زمینه ادامه خواهد داشت. تصاویر منتشر شده از بازداشت مهاجم، او را در حالی نشان میدهد که در لابی هتل به صورت رو به زمین قرار دارد و لباسهایش از تنش خارج شده است.
این حادثه باعث ایجاد نگرانی و تشویش در میان حاضران در مراسم شد و بار دیگر اهمیت حفظ امنیت در رویدادهای عمومی را برجسته کرد. مقامات امنیتی در حال بررسی دقیقتر انگیزههای مهاجم و ارتباطات احتمالی او هستند تا از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنند. این رویداد همچنین بحثهای گستردهای را در مورد کنترل سلاح و امنیت عمومی در آمریکا برانگیخته است.
با توجه به سابقه آلن به عنوان یک فرد با تحصیلات عالی و سابقه تدریس، این حادثه سوالات بیشتری را در مورد علل و انگیزههای پشت این اقدام خشونتآمیز ایجاد کرده است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و اطلاعات بیشتری در آینده منتشر خواهد شد
تیراندازی کاخ سفید دونالد ترامپ کول توماس آلن سرویس مخفی امنیت ایران
