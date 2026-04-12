شناسایی هویت پیکر مطهر ۳۳۷۵ شهید در جنگ تحمیلی اخیر توسط سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونیشهیدجنگ تحمیلی
📆4/12/2026 11:45 AM
📰EtemadOnline
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از شناسایی و تعیین هویت پیکر مطهر ۳۳۷۵ شهید در جریان جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و به جزئیات این فرآیندها و همکاری‌های بین سازمانی اشاره کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، سازمان پزشکی قانونی با استفاده از روش‌های علمی و تخصصی، پیکر مطهر سه هزار و ۳۷۵ شهید را شناسایی و تعیین هویت کرده است. از این تعداد، ۲ هزار و ۸۷۵ شهید مرد و ۴۹۶ شهید زن بودند. عباس مسجدی، رئیس سازمان، در حاشیه نخستین جلسه شورای مدیران سازمان در سال ۱۴۰۵، ضمن ادای احترام به رشادت‌های نیروهای مسلح و حضور پرشور مردم، به اقدامات این سازمان در استان‌های مختلف در طول جنگ اشاره کرد.

او تأکید کرد که آمار ارائه شده، مرجع رسمی دارد و از ابتدای تهاجم دشمن، سازمان پزشکی قانونی با در نظر گرفتن وظایف ذاتی خود، شناسایی و تحویل پیکرهای شهدا به خانواده‌هایشان را آغاز کرد. وی افزود: تا پایان روز ۲۱ فروردین، تعداد شهدای شناسایی شده به سه هزار و ۳۷۵ نفر رسید. مسجدی با اشاره به تفکیک سنی شهدا، بیان داشت: از این تعداد، ۷ نفر زیر یک سال، ۲۵۵ نفر بین ۱ تا ۱۲ سال، و ۱۲۱ نفر بین ۱۳ تا ۱۸ سال بودند. همچنین، هزار و ۷۶۱ شهید در گروه سنی ۱۹ تا ۴۰ سال، ۹۰۶ شهید در گروه سنی ۴۱ تا ۶۰ سال، و ۲۲۳ شهید بالای ۶۱ سال قرار داشتند. رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه اغلب شهدا ایرانی بوده‌اند، اضافه کرد: اما افرادی با تابعیت‌های افغانستانی، سوریه‌ای، ترکیه‌ای، پاکستانی، چینی، عراقی و لبنانی نیز در میان شهدا وجود داشتند. وی در خصوص استان‌هایی که بیشترین تعداد شهید را داشته‌اند، گفت: بر اساس آمار، استان‌های تهران، هرمزگان و اصفهان بیشترین تعداد شهید را در این جنگ داشته‌اند. مسجدی با تأکید بر ارائه خدمات پزشکی قانونی با تمام توان در طول جنگ، افزود: در استان‌های درگیر جنگ، سالن‌های تشریح با حداکثر ظرفیت فعال شدند و با شیفت‌بندی شبانه‌روزی برای پزشکان و تکنسین‌ها، فرآیندهای پذیرش، کدگذاری، شماره‌گذاری، ثبت الکترونیک و ارجاع نمونه‌ها به آزمایشگاه‌ها به طور منظم و با کمترین تأخیر انجام می‌شد. وی با اشاره به حساسیت بالای شناسایی دقیق شهدا، اظهار داشت: مهم‌ترین مرحله، جلوگیری از هرگونه اشتباه در تعیین هویت بود. برای این منظور، استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شد و دستورالعمل‌های واحدی از سوی ستاد سازمان به تمامی استان‌ها ابلاغ و نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها اعمال شد. وی در تشریح فرآیندهای علمی به کار رفته، گفت: از جمله مهم‌ترین اقدامات، برداشت نمونه‌های بافتی با رعایت کامل حرمت شهدا، استخراج DNA، مطابقت پروفایل DNA با نمونه‌های خویشاوندان، ثبت نتایج در سامانه‌های قابل ردیابی و صدور نظر کارشناسی نهایی بود. رئیس سازمان پزشکی قانونی با قدردانی از تلاش‌های کادر پزشکی و کارکنان سازمان در مدیریت و شناسایی پیکرهای مطهر شهدا، به هم‌افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها در ارائه خدمات به مردم و خانواده‌های شهدا اشاره کرد. وی افزود: در تهران، به دلیل همکاری نزدیک معراج شهدا، شهرداری، سازمان بهشت زهرا، ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز ژنتیک نور، فراجا، گروه‌های داوطلب و جهادی، و پزشکی قانونی، خدمات‌رسانی تسهیل و امور با سرعت بیشتری انجام شد. مسجدی با اشاره به تلاش‌های مستمر سازمان در طول جنگ و عدم توقف خدمات، بیان کرد: با وجود شرایط جنگی، تلاش شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیکرهای شهدا شناسایی و به خانواده‌ها تحویل داده شود و با پیش‌بینی‌های لازم، خدمات‌رسانی بدون هیچ اختلالی ادامه یافت

