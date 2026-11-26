رئیس بخش انجماد خون سازمان انتقال خون از وجود ۱۵۰۰ پرونده افراد دارای گروه خونی نادر خبر داد. جزئیات روش‌های شناسایی، شرایط اهدا خون و استانداردهای نگهداری این خون‌ها بررسی می‌شود.

دکتر مهدی کرباسی‌زاده ، رئیس بخش انجماد خون و گروه‌های خونی نادر در سازمان انتقال خون ، از وضعیت موجود پرونده‌های افراد دارای گروه‌های خونی نادر در کشور پرده برداشت. بر اساس اعلام این مقام مسئول، در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ پرونده از افراد دارای گروه‌های خونی نادر در اختیار سازمان قرار دارد که طی سال‌های مختلف تشکیل شده‌اند.

این تعداد پرونده نشان‌دهنده ظرفیت کامل برای اهدای خون توسط تمام این افراد نیست. دکتر کرباسی‌زاده توضیح داد که تعداد این پرونده‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش است، اما برخی از افراد به دلایل مختلف از جمله ابتلا به بیماری‌هایی مانند تالاسمی امکان اهدای خون را ندارند.

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شرایط اهدا و حذف پرونده‌های غیرفعال

علاوه بر موانع پزشکی، عوامل دیگری نیز باعث می‌شود که پرونده برخی افراد فعال نباشد. برخی از این افراد دیگر در قید حیات نیستند یا به سنین بالاتری رسیده‌اند که دیگر امکان فیزیکی برای اهدای خون ندارند. بنابراین، لیست ۱۵۰۰ نفره بیشتر نشان‌دهنده شناسایی اولیه افراد است تا لیست نهایی و فعال اهداکنندگان.

شناسایی افراد دارای گروه‌های خونی نادر با چند روش مختلف انجام می‌شود که اولین و مهم‌ترین آن، فرآیند اهدای خون است. هنگامی که فردی به پایگاه انتقال خون مراجعه می‌کند، علاوه بر آزمایش‌های مربوط به سلامت اهداکننده و بررسی بیماری‌های قابل انتقال، گروه‌های خونی او نیز بررسی می‌شود.

آزمایش‌های تأییدی و نقش ایمونوهماتولوژی

در صورتی که احتمال وجود گروه خونی نادر در فرآیند اهدا مطرح شود، آزمایش‌های تأییدی انجام می‌گردد. در این مرحله، نمونه خون به بخش ایمونوهماتولوژی ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ارسال می‌شود تا گروه خونی فرد به‌طور کامل و دقیق تایید شود.

افرادی که سابقه اهدای خون دارند و گروه خونی نادر آن‌ها در این فرآیند مشخص شده است، در سازمان انتقال خون پرونده دارند. سازمان تا زمانی که به گروه‌های خونی نادر نیاز داشته باشد، از این افراد دعوت می‌کند تا به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کرده و اقدام به اهدای خون کنند.

تشخیص در بیمارستان‌ها و تست سازگاری

روش دیگر شناسایی افراد دارای گروه‌های خونی نادر، در بیمارستان‌ها و هنگام بررسی سازگاری خون برای بیماران انجام می‌شود. وقتی بیمار نیاز به عمل جراحی یا تزریق خون دارد، پزشک درخواست آزمایش سازگاری به نام Cross match را صادر می‌کند.

در این تست، نمونه خون بیمار و خون کیسه‌های اهدایی در کنار یکدیگر بررسی می‌شوند تا سازگاری آن‌ها تایید شود. گاهی اوقات با وجود مشخص بودن گروه خونی اصلی بیمار، مانند گروه خونی A مثبت، خون سازگار پیدا نمی‌شود.

نگهداری خون‌های نادر تا ۱۰ سال

در چنین شرایطی که خون سازگار با گروه خونی معمولی یافت نمی‌شود، احتمال وجود یک گروه خونی خاص مطرح شده و نمونه خون بیمار برای بررسی‌های تخصصی به سازمان انتقال خون ارسال می‌شود. این بررسی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا فرد دارای گروه خونی نادر است یا خیر.

دکتر کرباسی‌زاده درباره نگهداری از خون‌های نادر گفت که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، خون با ماده نگهدارنده مناسب و منجمد، می‌تواند تا ۱۰ سال در فریزر نگهداری شود. این نگهداری مشروط به آن است که دما در محدوده تعیین‌شده بین منفی ۶۵ تا منفی ۸۵ درجه سانتی‌گراد باقی بماند.