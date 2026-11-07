چهار نامزد ایرانی‌تبار در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا پیروز شدند، یک نفر شکست خورد و نتیجه یک رقابت هنوز نهایی نشده است. مرور نتایج کنگره و مجالس ایالتی.

در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا، شش نامزد ایرانی‌تبار برای ورود یا ادامه فعالیت در کنگره و مجالس قانونگذاری ایالتی رقابت کردند. از این شش نفر، سه نامزد برای مجلس نمایندگان فدرال و سه نامزد برای مجالس ایالتی وارد میدان شده بودند. بر اساس نتایج اولیه منتشرشده، چهار نفر از آنها پیروز شدند، یک نفر شکست خورد و یک رقابت همچنان در انتظار اعلام نتیجه نهایی است.

نتایج اولیه نشان می‌دهد که حضور ایرانی‌تبارها در انتخابات امسال از سطح کنگره تا مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ادامه پیدا کرده است. با این حال، برخی نتایج هنوز غیررسمی هستند و تا پایان شمارش آرا و تأیید نهایی باید منتظر ماند.

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استفانی بایس و یاسمین انصاری در کنگره آمریکا

استفانی بایس، نماینده جمهوری‌خواه حوزه پنجم اوکلاهما در مجلس نمایندگان آمریکا، توانست کرسی خود را حفظ کند. او در رقابت با جنا نلسون، نامزد دموکرات، حدود ۴۹٫۵ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که سهم نلسون ۴۸٫۲ درصد بود. خانم بایس ایرانی‌تبار است و پیش از ورود به کنگره در مجلس سنای ایالتی اوکلاهما فعالیت می‌کرد.

در آریزونا، یاسمین انصاری، نماینده دموکرات حوزه سوم، با کسب ۸۷٫۱ درصد آرا با اختلاف قابل توجهی پیروز شد و کرسی خود را در مجلس نمایندگان آمریکا حفظ کرد. انصاری نخستین زن دموکرات ایرانی‌آمریکایی محسوب می‌شود که به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافته است. پیش از ورود به کنگره، او معاون شهردار فینیکس بود.

احسان پارسی، نامزد دموکرات حوزه دوم در تلاش برای ورود به مجلس نمایندگان آمریکا، از رایلی مور، نامزد جمهوری‌خواه، شکست خورد. مور ۵۹٫۳ درصد و پارسی ۴۰٫۷ درصد آرا را به دست آوردند. پارسی در کودکی همراه خانواده‌اش از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و پیش از ورود به رقابت انتخاباتی در حوزه آموزش و مشارکت مدنی فعالیت داشت.

رقابت‌های مجالس ایالتی در کالیفرنیا، کلرادو و واشنگتن

در کالیفرنیا، لیلا ناموار، نامزد دموکرات حوزه چهل‌وهفتم مجلس ایالتی، در آخرین نتایج منتشرشده در پنجم نوامبر با ۵۵٫۴ درصد آرا از گرگ والیس، نماینده جمهوری‌خواه، پیش افتاده است. والیس ۴۴٫۶ درصد آرا را به دست آورده بود. اختلاف دو نامزد حدود ۱۴ هزار رأی بود، اما نتیجه هنوز رسماً اعلام نشده است.

خانم ناموار در ایران متولد و بزرگ شده و در سال ۲۰۰۲ به آمریکا مهاجرت کرد. توجه‌ها به این رقابت جلب شده است، در حالی که نتیجه رسمی آن هنوز منتشر نشده است.

در کلرادو، یارا زوکایی، وکیل و نماینده مجلس ایالتی، توانست با اختلاف زیادی در انتخابات حوزه پنجاه‌ودوم مجلس نمایندگان ایالت پیروز شود. او نخستین ایرانی‌آمریکایی است که به مجلس قانونگذاری کلرادو راه یافته است. والدین زوکایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران را ترک کردند و به آمریکا مهاجرت کردند.

داریا فریور، نامزد دموکرات حوزه چهل‌وششم مجلس نمایندگان ایالت واشنگتن، در رقابت با رادنی تورنلی، نامزد مستقل، پیروز شد. بر اساس نتایج منتشرشده، فریور حدود ۹۰٫۵ درصد آرا را به دست آورد. او که در سیاتل متولد شده، فرزند مهاجرانی از ایران است و نخستین زن ایرانی‌آمریکایی منتخب مجلس قانونگذاری ایالت واشنگتن محسوب می‌شود.

معنای حضور ایرانی‌آمریکایی‌ها در سیاست آمریکا

حضور این شش نامزد در انتخابات امسال، از مشارکت ایرانی‌آمریکایی‌ها در سطوح مختلف سیاست آمریکا حکایت دارد. این مشارکت از رقابت برای کرسی‌های کنگره تا حضور در مجالس قانونگذاری ایالت‌ها را شامل می‌شود.

از میان سه نامزد مجلس نمایندگان فدرال، استفانی بایس و یاسمین انصاری کرسی خود را حفظ کردند، و احسان پارسی شکست خورد. در میان سه نامزد مجالس ایالتی، یارا زوکایی و داریا فریور پیروز شدند و نتیجه لیلا ناموار در کالیفرنیا هنوز نهایی نشده است.

نتایج انتخابات در چند ایالت هنوز غیررسمی است. بنابراین تا پایان شمارش آرا و تأیید نهایی، وضعیت رقابت لیلا ناموار در کالیفرنیا در انتظار باقی می‌ماند. ارقام ارائه‌شده در این گزارش بر اساس نتایج اولیه منتشرشده است و با اعلام رسمی نتایج ممکن است تغییر کند.