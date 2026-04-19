ششمین گزارش کیفیت اینترنت؛ ایران در میان ۱۰ کشور با بدترین وضعیت قطع و سانسور اینترنت

ششمین گزارش کیفیت اینترنت نشان میدهد که ایران با وجود شعارهای دولت، نه تنها شاهد بهبود کیفیت و سرعت اینترنت نبوده، بلکه در زمینه قطعی و سانسور نیز در رتبههای پایین جهانی قرار گرفته است. این گزارش سه دوره قطعی اینترنت در سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده و وضعیت اسفبار اینترنت در کشور را آشکار میسازد.
ششمین گزارش کیفیت اینترنت ، پس از چندین بار تاخیر که ناشی از حوادثی چون وقایع دی ۱۴۰۴ و سپس تنشهای منطقهای در اسفند ماه بود، منتشر شد. این بار اما مراسم رونمایی این گزارش با غیبت فعالان حق دسترسی آزاد به اینترنت و مدیران و اعضای انجمن تجارت الکترونیک همراه بود و صرفاً به صورت یک فایل PDF برای خبرنگاران ارسال گردید.
دانلود همین فایل PDF که حجمی کمتر از ۸ مگابایت داشت، در پیامرسان داخلی بله، حدود نیم ساعت به طول انجامید؛ این در حالی بود که پنجاه و یکمین روز از قطعی فراگیر اینترنت به دنبال آغاز تنشهای منطقهای سپری میشد. این گزارش، مانند پنج گزارش پیشین، تأییدی بر این واقعیت است که ایران در میان ۱۰ کشور با نامطلوبترین وضعیت و بیشترین میزان قطعی اینترنت قرار دارد. دادههای این گزارش نشان میدهد که وضعیت اینترنت در ایران نسبت به دوره اول انتشار این گزارش در تابستان ۱۴۰۲ هیچ تغییری نکرده است. برخلاف وعدههای دولت چهاردهم، نه تنها محدودیتها کاهش نیافته، بلکه کیفیت و سرعت اینترنت نیز بهبود چشمگیری نداشته است. نکته قابل توجه دیگر، رکوردشکنی ایران در طولانیترین دوره قطعی اینترنت است که از ۹ اسفند ماه تا کنون ادامه داشته و به طور مداوم در حال افزایش است. در حوزه سانسور اینترنت نیز، ایران از بسیاری از کشورهای دیگر پیشی گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، ایران با ۳۹ درصد میزان سانسور در میان دامنههای مورد بررسی، پس از چین و میانمار، در جایگاه سوم جهانی قرار دارد. کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک در گزارش ششم خود، سه دوره مختلف قطعی اینترنت در سال ۱۴۰۴ را مورد ارزیابی قرار داده است. دوره اول شامل قطعی کامل اینترنت از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ دی ماه بود. طبق آخرین بهروزرسانیهای بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۶ جزو کشورهایی با بالاترین تعداد رخدادهای قطعی کامل اینترنت ثبت شده است. دوره دوم قطعی و اختلال در اینترنت به زمانی بازمیگردد که طرح «اینترنت سفید» اجرایی شد و دسترسیهای محدودی به برخی سایتهای بینالمللی از ۲۸ دی ماه تا ۷ بهمن ماه برقرار گردید. گردآورندگان این گزارش معتقدند که در این بازه زمانی، "تئوری غلط و پر خسارت اینترنت سفید" مورد آزمایش قرار گرفت. ایده اصلی این طرح، ارائه گزینشی دسترسی به هزاران وبسایت به افراد خاص به منظور جلوگیری از استفاده از VPN بود. این گزارش تأکید میکند که اجرای همین ایده نادرست، منجر به طولانیتر شدن دوره قطعی اینترنت در دی ماه شد تا در نهایت در ۷ بهمن ماه، اینترنت با اختلال و محدودیتهای شدید مجدداً برقرار شود. در تناقض با ادعاهای مبنی بر توانایی شبکه ملی اطلاعات در ارائه خدمات به کاربران، دادههای این گزارش آشکار میسازد که از ۱۸ دی تا ۷ بهمن ماه گذشته، دسترسی به تمامی سرویسهای داخلی که حتی در داخل کشور میزبانی میشدند، با قطعی و اختلال مواجه بوده است. دوره سوم قطعی اینترنت، همزمان با آغاز تنشهای منطقهای در ۹ اسفند ماه آغاز شده و تا تاریخ نگارش این گزارش (۳۰ فروردین ماه)، همچنان ادامه داشته و در این گزارش به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. دادههای این گزارش به وضوح نشان میدهد که مشکلات اینترنت ایران تنها به کیفیت و سرعت محدود نمیشود، بلکه ایجاد محدودیتهای فراگیر و مسدودسازی دامنهها و سرویسهای مختلف، ایران را در میان کشورهایی با محدودترین وضعیت اینترنت در جهان قرار داده است. بر اساس بررسیهای انجام شده، ایران با ۳۹ درصد سانسور در میان دامنههای مورد بررسی و با کسب رتبه ۹۸ در شاخص نهایی محدودیت، وضعیت بغرنجی دارد. در این رتبهبندی، تنها چین با ۵۸ درصد سانسور و رتبه ۱۰۰ و میانمار با ۵۰ درصد سانسور و رتبه ۹۹، محدودیتهای بیشتری نسبت به ایران تجربه میکنند. در مقابل، کشورهایی مانند روسیه با ۲۱ درصد سانسور و رتبه ۹۷ و پاکستان با ۸ درصد سانسور و رتبه ۹۶، فاصله قابل توجهی با ایران در شاخص محدودیت دارند. این موضوع نشان میدهد که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، در وضعیت بسیار نامطلوبتری قرار دارد. همچنین، کشورهایی چون تانزانیا و بلاروس با درصد سانسور پایینتر، در رتبههای بعدی این شاخص قرار گرفتهاند. این گزارش به وضعیت نامطلوب ایران در شاخص RTT (زمان رفت و برگشت دادهها) که یکی از معیارهای اصلی سنجش تأخیر شبکه است، اشاره میکند. ایران از نظر تأخیر شبکه، در کنار کشورهایی قرار گرفته که تجربه کاربری نامطلوبی دارند و تنها از چند کشور محدود از جمله آنگولا، نیجریه، کنگو، سودان، مصر، اتیوپی، کامرون، ترکمنستان و کوبا عملکرد بهتری دارد. این مقایسه نشان میدهد که حتی در میان کشورهای در حال توسعه نیز، جایگاه ایران از نظر تأخیر اینترنت در سطح پایینی قرار دارد. در بخش دیگری از این گزارش، ایران در شاخصهایی مانند سرعت (Speed)، تأخیر (Latency)، پهنای باند (Bandwidth) و زمان (Time) با کشورهای مختلفی از جمله تانزانیا، غنا، عراق، آرژانتین، دانمارک و سوئد مقایسه شده است. این مقایسه، تصویر روشنتری از جایگاه اینترنت ایران در مقیاس جهانی ارائه میدهد؛ به طوری که در حالی که کشورهای توسعهیافته اروپایی مانند دانمارک و سوئد در میان کشورهایی با بالاترین کیفیت اینترنت قرار دارند، ایران در میان کشورهایی با کیفیت پایینتر شبکه جای گرفته است. این گزارش با تأکید بر اینکه کیفیت اینترنت تنها به سرعت اتصال محدود نمیشود، بلکه عواملی چون پایداری اتصال، میزان اختلال و محدودیت دسترسی نیز نقش تعیینکنندهای در تجربه کاربران ایفا میکنند، نتیجه میگیرد که ایران از نظر سرعت اینترنت در میان ۱۰۰ کشور مورد بررسی، در رتبه ۹۲ قرار دارد
