پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ، برای نخستین بار طی ۱۱۰ روز گذشته کشتیهای متعلق به شرکتهای بزرگ کشتیرانی از تنگه هرمز عبور کردهاند. با این حال، بازگشایی کامل این آبراه هنوز زمانبر خواهد بود.
در پی امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران جهت پایان دادن به درگیریها، شرکتهای بزرگ ترابری دریایی جهانی، بحران عبور از تنگه هرمز را تا حدی overcame کردهاند.
روانسازی مسیرهای تجاری پس ازentation درگیریها، منطقه را به مرکز توجه جهانی تبدیل کرده است. اتحادیه بینالمللی مالکان مستقل نفتکشها هشدار داده است که علیرغم برخی بهبودها، بازگشایی کامل تنگه هرمز، فرآیندی زمانبر خواهد بود. محاسبات اولیه نشان میدهد سالانه حدود یکپنجم نفت خرم جهان از این تنگه عبور میکند، بنابراین هرگونه اختلال در تردد آن، تأثیرات عمیقی بر بازار جهانی انرژی دارد.
پیش از این، درگیریها و حملات متعدد به کشتیها، منجر به تعویق امنیتی گسترده و увелиkrieg قیمتهای نفت در بازارهای جهانی شده بود. با این حال، پس از توافق، نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که عملیات محاصره دریایی پایان یافته و ناوهای آمریکایی برای نظارت بر اجرای توافق در منطقه باقی خواهند ماند.
در این میان، شرکت اطلاعات دریایی لویدز لیست اینتلیجنس گزارش داد برای نخستین بار طی ۱۱۰ روز گذشته، کشتیهای متعلق به شرکتهای بزرگ بینالمللی از جمله گریمالدی، کاسکو، کنوتسن و انوایکی از تنگه هرمز عبور کردهاند. همچنین دو نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران نیز با وجود تحریمها، از این مسیر عبور کردند.
وزیر خارجه ایتالیا نیز در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرد که یک کشتی تجاری ایتالیایی متعلق به گروه گریمالدی، نخستین کشتی پس از امضای توافق بوده که از تنگه عبور کرده است. شرکت ردیابی دریایی کلپر نیز اعلام کرد در دو روز گذشته، تعداد قابل توجهی از کشتیها از تنگه هرمز عبور کردهاند. با این حال، مقامات صنعت کشتیرانی هشدار میدهند که بازگشایی کامل این آبراه هنوز زمانبر است.
فیلیپ بلچر، مدیر دریایی اتحادیه بینالمللی مالکان مستقل نفتکشها، مسیرهای جایگزین فعلی را شبیه شانههای یک بزرگراه بسته توصیف کرده است. وی گفت حدود ۸۰ مین زیردریایی در منطقه وجود دارد که باید حذف شوند. حدود ۵۵۰ کشتی تجاری از جمله ۱۶۰ نفتکش، ۲۰۰ کشتی فلهبر، ۶۰ کشتی کانتینربر و ۱۰ کشتی حمل خودرو در انتظار خروج از خلیج فارس هستند.
در نهایت، Bonnie بینالمللی و بنگاههای تجاری، با نگرانی از سرعت بازگشایی کامل تنگه هرمز، بر ضرورت پاکسازی امنیتی فوری و تضمین حاکمیت منطقه ایله
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