آمار شرکت فرودگاه‌ها نشان می‌دهد جابجایی مسافر و بار هوایی در شش ماه نخست امسال کاهش شدیدی داشته و تعداد پروازها ۵۹ درصد افت کرده است.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در آمار جدید خود اعلام کرده است که در نیمه نخست امسال، ۵ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۲۶۸ مسافر از فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت جابجا شده‌اند. این گزارش در روزی منتشر شده که صفحه خبری آن تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ را ثبت کرده است و به گزارش تسنیم، کاهش شدید تردد هوایی در شش ماه نخست سال را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، شمار مسافران در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵۸۹ نفر بوده است. در نتیجه، تعداد مسافران فرودگاه‌های مشمول این آمار بیش از ۹ میلیون و ۴۴۱ هزار نفر کاهش یافته است.

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کاهش پروازها و افت شدید حمل بار هوایی

تعداد پروازهای انجام‌شده در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در نیمه نخست امسال به ۵۴ هزار و ۴۳۸ فروند رسیده است. این رقم در همین بازه زمانی سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۱۹۹ فروند بوده است.

مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تعداد نشست‌وبرخاست هواپیماها حدود ۵۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش، هم‌زمان با افت مسافران، بیانگر کوچک‌شدن قابل توجه فعالیت شبکه فرودگاهی کشور در شش ماه نخست امسال است.

در بخش حمل بار و پست نیز روند مشابهی ثبت شده است. حجم بار و پست جابجاشده در فرودگاه‌های این شرکت از ۱۴۳ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۸۲ کیلوگرم در نیمه نخست سال گذشته به ۴۹ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۳۱ کیلوگرم در شش ماه نخست امسال رسیده است. یعنی حجم جابجایی بار هوایی ۶۶ درصد کاهش یافته است.

مواضع هما درباره قیمت بلیت و هزینه پرواز

طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، اواخر مهرماه امسال درباره قیمت بلیت هواپیما اظهاراتی داشت و نرخ بلیت را ارزان توصیف کرد. او این موضوع را در پاسخ به انتقاد از افزایش قیمت بلیت مطرح کرده بود.

عبدالحی برای توضیح هزینه‌های صنعت هوانوردی گفته بود که هزینه سوخت یک پرواز رفت‌وبرگشت تهران ـ مشهد حدود یک میلیارد تومان برآورد می‌شود. او افزایش هزینه سوخت، حقوق کارکنان و خدمات فرودگاهی را از عوامل فشار بر شرکت‌های هواپیمایی دانسته بود.

در مقابل، آمار منتشرشده از سوی شرکت فرودگاه‌ها سهم هر یک از عوامل مؤثر بر کاهش تعداد مسافران را مشخص نکرده است. بنابراین، این گزارش تأثیر قیمت بلیت را به‌عنوان یکی از موضوعات قابل بررسی مطرح می‌کند، اما آن را تنها دلیل افت تقاضا معرفی نمی‌کند.

پیامدها برای مسافران و صنعت هوانوردی

به گفته این گزارش، در کنار تبعات ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر و اختلالاتی که می‌تواند بر فعالیت صنعت هوانوردی اثر بگذارد، افزایش قیمت بلیت هواپیما نیز باید در بررسی تقاضای سفر هوایی مورد توجه قرار گیرد. افزایش هزینه سفر می‌تواند بخشی از متقاضیان را از انتخاب حمل‌ونقل هوایی منصرف کند.

افت همزمان تعداد پروازها، جابجایی مسافر و حمل بار در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که صنعت حمل‌ونقل هوایی با کاهش قابل توجه سطح فعالیت روبه‌رو شده است. این وضعیت بر مسافران، شرکت‌های هواپیمایی و زنجیره حمل بار هوایی اثر مستقیم دارد.