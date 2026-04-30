شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران در پاسخ به گزارشی که در روزنامه شرق با عنوان «روایت جنگزدگان ی که خانه را در انفجار جا گذاشتند؛ زندگی معلق در هتل لاله» منتشر شده بود، توضیحات مفصل خود را ارائه دادهاند.
این گزارش که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، ادعایی مبنی بر دریافت سه میلیون تومان از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شهرداری برای هر تخت اسکان جنگزدگان مطرح کرده بود. با این حال، شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران این ادعا را کاملا خلاف واقع و بدون اساس دانستهاند.
در این باره، شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران تاکید کردهاند که اسکان موقت جنگزدگان در هتل لاله تهران بر اساس تفاهمنامهای با شهرداری تهران و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد انسانی نسبت به هممیهنان آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم انجام شده است. مبلغ دریافتی از سوی شهرداری صرفا در قالب هزینههای جاری و خدماتی حداقلی از جمله نگهداری، تأمین آب، برق، نظافت، خدمات امنیتی و پشتیبانی بوده و هیچ گونه قرارداد تجاری یا سودآور در این خصوص وجود ندارد.
افزون بر خدمات اسکان، هتل لاله تهران با هدف ارتقای رفاه و سلامت ساکنان محترم، اقدامات ویژهای را نیز انجام داده است. این اقدامات شامل اختصاص فضاهای مجزا برای معاینات پزشکی، روانشناسی، مشاوره سلامت و پیگیریهای درمانی میباشد.
شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران در پایان، هدف از این همکاری را تکریم هممیهنان آسیبدیده و ادای وظیفه انسانی و اجتماعی دانسته و از رسانه محترم انتظار دارند که با رعایت اصول حرفهای و استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نسبت به انتشار این جوابیه در اسرع وقت و در همان سطح پوشش خبر اولیه اقدام کند. این اقدامات نشاندهنده تعهد و مسئولیتپذیری شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران در قبال هممیهنان آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم است.
علاوه بر این، در بخش دیگری از خبر، از مدیرعامل بانک ملی به دلیل حمایت از ساخت مدارس در مناطق محروم کشور تقدیر شده است. این حمایتها شامل ساخت ۱۳۵ مدرسه در مناطق محروم کشور بوده است. همچنین، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است. دلار در این تاریخ رکورد جدیدی از قیمت را ثبت کرده است.
علاوه بر این، قیمت سکه پارسیان نیز در همین تاریخ اعلام شده است. همچنین، پلتفرمی با ۶۰ میلیون امضا و فیلم «سکوت در بهشت؛ ششمیها در پایان باز» نیز در این خبر اشاره شده است
