شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران در پاسخ به گزارشی که در روزنامه شرق با عنوان «روایت جنگ‌زدگانی که خانه را در انفجار جا گذاشتند؛ زندگی معلق در هتل لاله» منتشر شده بود، توضیحات مفصل خود را ارائه داده‌اند. این گزارش ادعایی مبنی بر دریافت سه میلیون تومان از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شهرداری برای هر تخت اسکان جنگ‌زدگان مطرح کرده بود. با این حال، شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران این ادعا را کاملا خلاف واقع و بدون اساس دانسته‌اند. در این باره، شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران تاکید کرده‌اند که اسکان موقت جنگ‌زدگان در هتل لاله تهران بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد انسانی نسبت به هم‌میهنان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم انجام شده است.

در این باره، شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران تاکید کرده‌اند که اسکان موقت جنگ‌زدگان در هتل لاله تهران بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد انسانی نسبت به هم‌میهنان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم انجام شده است. مبلغ دریافتی از سوی شهرداری صرفا در قالب هزینه‌های جاری و خدماتی حداقلی از جمله نگهداری، تأمین آب، برق، نظافت، خدمات امنیتی و پشتیبانی بوده و هیچ گونه قرارداد تجاری یا سودآور در این خصوص وجود ندارد.

افزون بر خدمات اسکان، هتل لاله تهران با هدف ارتقای رفاه و سلامت ساکنان محترم، اقدامات ویژه‌ای را نیز انجام داده است. این اقدامات شامل اختصاص فضاهای مجزا برای معاینات پزشکی، روان‌شناسی، مشاوره سلامت و پیگیری‌های درمانی می‌باشد.

شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران در پایان، هدف از این همکاری را تکریم هم‌میهنان آسیب‌دیده و ادای وظیفه انسانی و اجتماعی دانسته و از رسانه محترم انتظار دارند که با رعایت اصول حرفه‌ای و استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نسبت به انتشار این جوابیه در اسرع وقت و در همان سطح پوشش خبر اولیه اقدام کند. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری شرکت توسعه گردشگری ایران و هتل لاله تهران در قبال هم‌میهنان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم است.

SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شرکت توسعه گردشگری ایران هتل لاله تهران جنگ‌زدگان وزارت میراث فرهنگی شهرداری تهران

United States Latest News, United States Headlines