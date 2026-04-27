شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اقدام به عرضه عمومی ورق گرم کرد و در روزهای آینده نیز محصولات متنوعی از جمله ورق سرد، گالوانیزه، رنگی و قلع‌اندود را عرضه خواهد کرد. این اقدامات در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد و نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر شرکت برای تأمین نیازهای بازار داخلی است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در کشور، در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اقدام به عرضه عمومی ورق گرم خود کرد. این عرضه که در راستای پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی و حمایت از واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر این شرکت برای تأمین محصولات فولادی با کیفیت و قیمت مناسب است.

در روزهای پس از این عرضه، شرکت فولاد مبارکه نیز اقدام به عرضه اختصاصی ورق گرم برای نوردکاران و خودروسازان خواهد کرد تا از این طریق، نیازهای خاص این صنایع را نیز برآورده کند. این اقدامات در هماهنگی کامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی بازار انجام می‌گیرد. در هفته آتی، شرکت فولاد مبارکه نیز به عرضه محصولات متنوعی از جمله ورق سرد، گالوانیزه، رنگی و قلع‌اندود خواهد پرداخت.

این محصولات که در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، ساخت و ساز و تولید لوازم خانگی کاربرد دارند، با توجه به نیازهای بازار و شرایط اقتصادی کشور عرضه می‌شوند. شرکت فولاد مبارکه با فعال‌کردن فرصت‌های بازرگانی در داخل و خارج از کشور، توانسته است ظرفیت‌های جدیدی را برای تأمین محصولات فولادی فراهم آورد و از این طریق، نقش مهمی در توسعه صنعت فولاد ایران ایفا کند.

شرکت فولاد مبارکه، علی‌رغم حملات نظامی و آسیب‌های جدی واردشده به خطوط تولید، با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی و همکاری با شرکای تجاری داخلی و بین‌المللی، توانسته است نیاز مردم ایران به محصولات فولادی را تأمین کند. این شرکت همچنین در زمینه بهبود عملکرد زیست‌محیطی و کاهش آلایندگی اقدامات قابل توجهی انجام داده است، از جمله استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا.

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور، شرکت فولاد مبارکه همچنان به تلاش برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش ظرفیت تولید ادامه خواهد داد





