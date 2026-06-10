شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، پس از آسیب وارد شده به مخازن ذخیره آب در شهر کوهستک و بخش بمانی، اقدام به جایگزینی تأسیسات آسیب‌دیده و ایجاد خط انتقال جدید آب کرد. این اقدام، در کمتر از ۱۲ ساعت، مشکل قطعی آب مشترکان این مناطق را برطرف کرد.

در پی آسیب وارد شده به مخازن ذخیره آب ۵۰۰ و ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر کوهستک و بخش بمانی شهرستان سیریک، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اقدام به جایگزینی تأسیسات آسیب‌دیده و ایجاد خط انتقال جدید آب کرد.

این اقدام سریع و مؤثر، در کمتر از ۱۲ ساعت، مشکل قطعی آب مشترکان شهر کوهستک و روستاهای بخش بمانی را برطرف کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، ضمن قدردانی از تمامی نیروهای عملیاتی، کارشناسان و عوامل پشتیبانی حاضر در این عملیات، تأکید کرد که خدمت‌رسانی مستمر به مردم و حفظ پایداری تأسیسات آبرسانی در هر شرایطی از اولویت‌های اصلی این شرکت خواهد بود





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شرکت آب و فاضلاب هرمزگان شهر کوهستک بخش بمانی تأسیسات آسیب‌دیده خط انتقال جدید آب

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