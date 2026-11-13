یورونیوز از ۱۶ نوامبر برنامه‌های زنده جدید و تحلیل‌های عمیق را با حضور خبرنگاران مجرب در استودیوی نوین خود آغاز می‌کند. این شبکه خبری اروپایی با تغییرات ساختاری، کیفیت پوشش خبری را ارتقا می‌دهد و تنوع دیدگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

شبکه خبری یورونیوز به‌طور رسمی اعلام کرده است که فصل جدید پخش خود را از تاریخ ۱۶ نوامبر با رویکردی کاملاً نوسازی‌شده آغاز خواهد کرد. این تغییرات شامل افزایش حجم خبرهای زنده، معرفی برنامه‌های تازه در شب‌های هفته و افتتاح یک استودیوی خبری با تکنولوژی پیشرفته است که هدف آن بهبود کیفیت بصری و محتوایی برای مخاطبان سراسر اروپا می‌باشد.

استودیوی نوین و تنوع دیدگاه‌ها در یورونیوز

تیم تحریریه و خبرنگاران یورونیوز در این فصل جدید با تمرکز بر دیدگاه‌های متنوع‌تر و ارائه تحلیل‌های عمیق‌تر از رویدادهای کلیدی شکل‌دهنده قاره اروپا فعالیت خواهند کرد. این شبکه خبری با هدف پوشش جامع‌تر، خبرها و تحلیلات خود را در ۱۲ زبان مختلف منتشر می‌کند و تأکید ویژه‌ای بر نزدیکی بیشتر به مخاطبان اروپایی دارد تا عمق رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به شکلی شفاف‌تر بازتاب دهد.

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جدول زمانی برنامه‌های صبحگاهی و عصرگاهی

شتفان گروبه به عنوان مجری برنامه صبحگاهی "اروپای امروز"، این پخش را به صورت زنده از استودیوی جدید یورونیوز مدیریت می‌کند. زمان‌بندی دقیق این برنامه در ساعات ۸:۰۰ صبح، ۹:۰۰ صبح و ۱۰:۰۰ صبح به وقت اروپای مرکزی صورت می‌گیرد تا بینندگان بتوانند با آخرین اخبار و تحلیل‌های روز آغاز کنند. در مقابل، تیم "یورونیوز وریفای" در عصرها با بررسی دقیق واقعیت‌های پشت سر خبرها، به شفاف‌سازی اطلاعات کمک می‌کند.

مَرِد گوین جونز و روایت اخبار شبانه

مَرِد گوین جونز در پایان هر روز کاری، مسئولیت ارائه مهم‌ترین خبرها و توضیح اتفاقات روز را بر عهده دارد. برنامه "اروپای امشب" در سه نوبت مجزا یعنی ساعت ۶:۰۰ بعدازظهر، ۷:۰۰ بعدازظهر و ۸:۰۰ شب به وقت اروپای مرکزی روی آنتن می‌رود. این برنامه‌ریزی سه‌گانه به مخاطبان امکان می‌دهد تا در هر ساعتی که مایل باشند، به‌روزترین و مهم‌ترین رویدادهای روز را از زبان گوینجونز دریافت نمایند.

تحلیل‌گران برجسته و گفت‌وگوهای تخصصی

یورونیوز در فصل جدید با معرفی چهره‌های تاثیرگذاری نظیر هانا براون، ژن ویتسپون و دیگران، عمق مطالب خود را افزایش داده است. هانا براون با مصاحبه با سرشناس‌ترین چهره‌های حوزه کسب‌وکار و صنعت، به بررسی مسائل اقتصادی می‌پردازد. در عین حال، ژن ویتسپون با سفر به نقاط مختلف جهان، مستقیماً رهبران سیاسی، چهره‌های اقتصادی و سایر صداهای تاثیرگذار را به چالش می‌کشد تا دیدگاه‌های رسمی و غیررسمی را روشن سازد.

برنامه ماهانه راه گسترش و آینده اروپا

یکی از نقاط تمایز فصل جدید، معرفی مجموعه ماهانه‌ای به نام "راه گسترش" به اجرای مارینا استویمِنوا است. این برنامه با تمرکز بر داستان‌ها، جاه‌طلبی‌ها و تصمیمات استراتژیک، به بررسی عواملی می‌پردازد که آینده اروپا را شکل خواهند داد. این رویکرد تحلیلی به یورونیوز اجازه می‌دهد تا فراتر از تیترهای خبری، به ریشه‌ها و پیامدهای بلندمدت رویدادها بپردازد.