سازمان تامین اجتماعی زمان دقیق پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد. شروع واریزها از ظهر پنج‌شنبه ۲۸ آبان آغاز شده و تا یکشنبه ۱ آذر ادامه دارد.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت حقوق ماه آبان برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ظهر پنج‌شنبه بیست و هشتم آبان‌ماه آغاز می‌شود. این اطلاعیه تأیید می‌کند که با توجه به تعطیلی روز جمعه، واریزها تا آخر وقت یکشنبه یکم آذرماه ادامه خواهد داشت. این تصمیم برای همسو شدن با شرایط شبکه بانکی کشور اتخاذ شده است.

زمان‌بندی دقیق واریز حقوق بازنشستگان

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در بیانیه رسمی خود تصریح کرد که فرآیند واریز حقوق و مزایا از ظهر پنج‌شنبه ۲۸ آبان آغاز می‌گردد. این اطلاعیه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پیشنهاد می‌کند که در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان بازه زمانی اعلام شده، موجودی حساب‌های خود را بررسی کنند. این تأخیر احتمالی ناشی از محدودیت‌های فنی یا ترافیک شبکه بانکی در روزهای پایانی ماه است.

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با توجه به اینکه روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه تعطیل است، بانک‌ها و مؤسسات مالی فعالیت ندارند. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی مهلت نهایی را تا آخر وقت یکشنبه یکم آذرماه تعیین کرده است. این تاریخ به معنای پایان کامل فرآیند واریز حقوق ماه گذشته برای تمام ذی‌نفعان است.

تأثیر طرح رفاه بر حساب‌های بانکی مستمری‌بگیران

بر اساس بخش جدیدی از اطلاعیه روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگانی که در طرح "تأمین رفاه" شرکت کرده‌اند، با شرایط ویژه‌ای مواجه هستند. افرادی که از بیستم آبان‌ماه اقدام به خرید از کیف پول اعتباری کرده‌اند، مبلغ خرید از مستمری خود کسر می‌شود.

مابقی مبلغ مستمری این افراد به صورت نقدی و واریز به حساب بانکی آن‌ها پرداخت خواهد شد. این مکانیزم برای تسهیل دسترسی بازنشستگان به کالاهای اساسی و با قیمت مصوب طراحی شده است. سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرده است که این کسر و پرداخت نقدی جداگانه، دغدغه‌ای برای این دسته از مستمری‌بگیران ایجاد نمی‌کند.

راه‌های ارتباطی و پیگیری اعتراضات حقوقی

سازمان تأمین اجتماعی برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات احتمالی، کانال‌های ارتباطی متعددی را فعال کرده است. بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند برای ثبت درخواست و اعتراض به پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir مراجعه کنند.

این سیستم به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری، فرآیند رسیدگی را دنبال کنند. پس از ثبت درخواست، یک کد پیگیری به صورت پیامکی برای متقاضی ارسال می‌شود. این روش برای کاهش فشار بر شعبات فیزیکی سازمان طراحی شده است.

علاوه بر پورتال اینترنتی، مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن ۱۴۲۰ آماده پاسخگویی است. این خط ویژه نیاز به پیش‌شماره ندارد و از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا همراه قابل دسترسی است. این شماره برای ارائه راهنمایی‌های فوری و حل مسائل سریع در نظر گرفته شده است.

منابع رسمی اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی تأکید می‌کند که تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان، اداره کل روابط عمومی است. سازمان از کلیه مخاطبین خواسته است که اخبار را از وبسایت Tamin.ir دنبال کنند.

همچنین، اخبار رسمی در کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ منتشر می‌شود. سازمان هشدار داده است که اخبار غیررسمی منبع دقیقی ندارند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران توصیه می‌شوند برای اطمینان از صحت اخبار مالی و رفاهی خود، تنها به این منابع استناد کنند.