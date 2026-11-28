پلیس جنایی تهران تعقیب و گریزی را برای دستگیری متهم به قتل در کافه آغاز کرد. تحقیقات نشان می‌دهد درگیری ناشی از اختلافات پیشین بوده است.

پلیس جنایی تهران پس از دریافت گزارش‌های حاکی از وقوع یک جنایت قتل‌آلود، عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری متهم فراری آغاز کرده است. این اتفاق تلخ در جریان یک درگیری فیزیکی رخ داد که منجر به جان باختن یک شهروند و فرار مهاجم از صحنه جرم شد. تیم‌های تحقیقاتی بلافاصله پس از دریافت خبر وارد میدان شده‌اند تا زنجیره‌ای از شواهد را جمع‌آوری کنند.

جزئیات دقیق ساعت و محل وقوع جرم

بازپرس کشیک قتل پایتخت در ساعت ۴ بامداد روز جمعه ششم آذرماه با دریافت گزارش از بارپرس یک کافه، ماجرای قتل را پیگیری کرد. تیم‌های پلیس دهم آگاهی تهران به سرعت در محل حادثه حاضر شدند تا صحنه‌سازی‌های احتمالی را بررسی کنند. ماموران در تحقیقات اولیه دریافتند که مقتول یک مشتری عادی کافه بوده است که در زمان وقوع حادثه در حال گذران اوقات فراغت خود بود.

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بررسی شواهد پزشکی و نوع ضربات چاقو

پزشکان قانونی و کارآگاهان با معاینه پیکر مقتول متوجه شدند که او مردی متولد سال ۱۳۷۰ بوده است. وضعیت جسد نشان می‌داد که این فرد با بیش از ۱۰ ضربه چاقو به نقاط مختلف بدنش مجروح شده است. شدت و تعداد این ضربات حاکی از آن است که مهاجم با قصد جان‌سوزی و خشن‌ترین شکل ممکن دست به کار شده است. مقتول پس از انتقال فوری به بیمارستان، متأسفانه جان خود را از دست داد و تلاش‌های پزشکی برای نجات او بی‌اثر ماند.

تحلیل انگیزه‌های درگیری و اختلافات قبلی

شهادت‌های شاهدان عینی در صحنه حادثه نشان داد که درگیری ابتدا به صورت چشم‌در‌چشم بین دو مشتری کافه شکل گرفت. هر دو نفر پس از بلند شدن از صندلی‌هایشان، وارد تنش فیزیکی شدند که در نهایت به استفاده از چاقو منجر گردید. با این حال، بررسی دقیق مکان و زاویه ضربات چاقو توسط متخصصان جرم‌شناسی نشان داد که این یک دعوای پیش‌پاافتاده نبود. کارآگاهان استدلال می‌کنند که احتمالاً سال‌ها کینه و اختلاف شخصی در میان این دو نفر وجود داشته است.

هویت‌شناسی مقتول و وضعیت متهم فراری

پس از هویت‌شناسی مقتول، مشخص شد که او در حوزه اقتصادی فعالیت داشته و در زمینه خرید و بازسازی خانه‌های قدیمی مشغول به کار بوده است. در مقابل، هویت دقیق مهاجم هنوز در مراحل اولیه تحقیقات مشخص نشده است، اما پلیس تصاویری از چهره متهم تحت تعقیب در دست دارد. با صدور دستور قضایی از سوی بازپرس کشیک قتل پایتخت، جست‌وجوی پلیس برای یافتن این متهم قاتل با شدت بیشتری دنبال می‌شود و تحقیقات پرونده همچنان ادامه دارد.