شهرداری تهران طرح زمستانی پناه گرم را در ۱۵ نقطه پایتخت اجرا می‌کند. ظرفیت اسکان تا دو هزار نفر و کاهش مرگ‌ومیر بی‌خانمان‌ها به یک‌چهارم از ویژگی‌های این طرح است.

شهرداری تهران همزمان با آغاز روزهای سرد سال و به منظور حمایت از افراد فاقد سرپناه ، اجرای طرح "پناه گرم" را از امروز در ۱۵ نقطه مختلف پایتخت اعلام کرد. این طرح با هدف کاهش خطرات جانی و ارائه خدمات حمایتی ضروری برای این قشر آسیب‌پذیر در فصل زمستان طراحی شده است. یوسف مقدمی ، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ، جزئیات این برنامه را تشریح نمود.

کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر بی‌خانمان‌ها

یوسف مقدمی با ارائه آمارهای رسمی اعلام کرد که میزان مرگ‌ومیر افراد فاقد سرپناه در سطح شهر تهران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به یک‌چهارم کاهش یافته است. این معاون شهری این افت قابل توجه را مستقیماً به اقدامات حمایتی و خدمات ارائه‌شده در مددسراهای ثابت و سیار تهران نسبت داد. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، این آمار نشان‌دهنده اثربخشی راهکارهای اجرایی شهرداری در حفظ جان همشهریان بی‌سرپناه است.

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ظرفیت اسکان و خدمات‌رسانی مددسراها

در حال حاضر ۱۵ مددسرای ثابت در تهران فعالیت می‌کنند که ظرفیت اسکان آن‌ها حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تخت خواب است. با احتساب ظرفیت کف‌خواب که در فصل سرد سال فعال می‌شود، امکان پذیرش و اسکان حدود دو هزار نفر از افراد نیازمند فراهم شده است. این مراکز با رویکرد فوریتی و اضطراری به افرادی که نیازمند سرپناه هستند خدمات ارائه می‌دهند و برای اسکان دائمی یا پانسیون طراحی نشده‌اند.

نقش اتوبوس‌های مددسرای سیار

با توجه به اینکه برخی افراد فاقد سرپناه تمایلی به حضور در مددسراهای ثابت و رعایت ضوابط آن‌ها ندارند، طرح "پناه گرم" با استفاده از اتوبوس‌های مددسرای سیار در ۱۵ نقطه شهر تهران اجرا می‌شود. این اتوبوس‌ها معمولاٌ از ۱۵ آبان‌ماه تا ۱۵ فروردین‌ماه در نقاط تعیین‌شده مستقر می‌شوند. وظیفه اصلی این ناوگان متحرک، ارائه وعده غذایی شام و فراهم کردن فضای گرم و مناسب برای حضور افراد است تا در روزها و شب‌های سرد سال در معرض یخ‌زدگی و آسیب‌های جسمی قرار نگیرند.

شرایط پذیرش و خدمات روان‌شناختی

هیچ منعی برای پذیرش دانشجویان، افراد شاغل و مسافران شهرستانی در مددسراها وجود ندارد و این مراکز صرفاٌ مختص افراد دارای اعتیاد نیستند. افراد ممکن است برای انجام کاری به تهران آمده و شب سرپناهی نداشته باشند که چنین افرادی نیز می‌توانند از خدمات استفاده کنند. در این مراکز روان‌شناس و پزشک مستقر هستند و مددجویان بر اساس پروتکل‌های تعیین‌شده از حمایت‌های روان‌شناختی و خدمات پزشکی بهره‌مند می‌شوند.

مدت اقامت و محدودیت‌های بهداشتی

مدت مشخص و ثابتی برای اقامت مددجویان تعیین نشده و این زمان با توجه به شرایط هر فرد متفاوت است. ممکن است فردی یک شب، پنج روز یا حتی دو تا سه ماه در مددسرا اقامت داشته باشد. همچنین افراد دارای بیماری‌های جسمی و عفونی به عنوان موارد دارای محدودیت پذیرش در این مراکز طبقه‌بندی شده‌اند.

تغییرات جدید در ساعات پذیرش

یوسف مقدمی با اشاره به تغییر ساعات فعالیت مددسراها گفت که در گذشته پذیرش عمدتاٌ از ساعات عصر آغاز می‌شد، اما مدتی است که خدمات و پذیرش در ساعات ظهر نیز انجام می‌شود. این تغییر با هدف پوشش نیازهای فوری‌تر و تنوع بخشیدن به ساعات خدمات‌رسانی صورت گرفته است. علاوه بر این، مددکاران اجتماعی وظیفه دارند با ارتباط با خانواده افراد، راهکارهای بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی را پیگیری کنند.

تمهیدات امنیتی و نگهداری اموال

برای حفظ امنیت مددجویان، وسایل و لوازم آنان هنگام ورود تحویل گرفته می‌شود و بر اساس پروتکل‌های موجود نگهداری خواهد شد. این اقدام در راستای ایجاد محیطی امن و آرام برای تمامی ساکنان در مراکز اسکان موقت انجام می‌گیرد.