شروع عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور در تهران با قیمت مصوب و نظارت اصناف

طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور از آبان در تهران آغاز شد. حدود ۱۵۰ مرکز فروش فعال است و قیمت‌ها مصوب می‌باشد.

اواخر مهرماه امسال و در راستای برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات ضروری، اعلام شد که طرح عرضه مستقیم این کالاها از اول آبان‌ماه به‌صورت آزمایشی در ۳۰۰ نقطه از پایتخت آغاز خواهد شد. این اقدام با هدف کنترل نوسانات قیمتی و ایجاد عدالت در توزیع کالاها صورت گرفت تا خودروسواران بتوانند با هزینه‌ای منطقی و تحت نظارت اتحادیه، قطعات اصلی خودرو خود را تهیه کنند. با این حال، پس از اعلام اولیه این طرح، موضوع نحوه اجرای دقیق آن و میزان دسترسی واقعی مردم به مراکز عرضه، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت که اکنون با اظهارات مسئولان صنفی و بازرسان، جزئیات بیشتری از روند اجرای آن آشکار شده است.

جزئیات توزیع مستقیم در واحدهای منتخب تهران

بر اساس سازوکار اعلام‌شده از سوی مقامات مسئول، لاستیک مورد نیاز مصرف‌کنندگان از تولیدکنندگان داخلی و روغن موتور نیز از چهار کارخانه اصلی تأمین می‌شود. این کالاها از طریق تعاونی‌های مرتبط در اختیار واحدهای صنفی دارای مجوز قرار می‌گیرد تا این محصولات با نظارت اتحادیه و بر اساس قیمت تعیین‌شده از سوی کارخانه‌ها، با احتساب سهم محدود توزیع، به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح، تأکید کرد که با توجه به تأکید مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان، توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور در برخی واحدهای صنفی منتخب در حال انجام است. وی افزود که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، قرار است طی روزهای آینده توزیع این محصولات به سایر واحدهای صنفی نیز گسترش یابد و تکمیل فرآیند تأمین و توزیع در تمامی واحدهای پیش‌بینی‌شده همچنان در دستور کار قرار دارد.

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وضعیت موجودی و قیمت لاستیک در بازار

رضا عباس‌آبادی، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو، درباره وضعیت عرضه لاستیک در بازار اظهار کرد که در حال حاضر حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ واحد صنفی در سطح شهر، از جمله در مناطق شادآباد، سرچشمه و شوش، در زمینه عرضه لاستیک فعالیت دارند و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، لاستیک مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی با اشاره به فعالیت نمایندگی‌های عرضه لاستیک ایرانی افزود که در برخی از این مراکز، بنرهای اطلاع‌رسانی نصب شده تا شهروندان بتوانند مراکز عرضه را شناسایی کرده و برای دریافت لاستیک به آن‌ها مراجعه کنند. عباس‌آبادی با تأکید بر عرضه لاستیک بر اساس نرخ مصوب تصریح کرد که در حال حاضر لاستیک به اندازه کافی در بازار وجود دارد و متقاضیان می‌توانند بدون مشکل خاصی، لاستیک مورد نیاز خود را با قیمت مصوب تهیه کنند. وی در پایان با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار گفت که با توجه به فراوانی لاستیک در بازار، در حال حاضر استقبال چندانی از خرید این محصول مشاهده نمی‌شود.

نظارت بر نحوه توزیع کالاها توسط بازرسان

مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران، نیز در جریان بازدید از واحدهای توزیع‌کننده روغن موتور و لاستیک دولتی اظهار کرد که بازرسان در سطح شهر در حال بررسی و نظارت هستند تا توزیع مناسب این کالاها انجام شود. در جریان این نظارت‌ها مشاهده شد واحدهای مشمول توزیع لاستیک دولتی بنرهای اطلاع‌رسانی نصب کرده‌اند و واحدهایی که این اقدام را انجام نداده‌اند، شفافیت لازم در فرآیند توزیع را رعایت نکرده‌اند. همچنین در بررسی‌های انجام‌شده در سامانه مربوطه، خروج لاستیک‌های عرضه‌شده نیز ثبت شده است. به گفته فعالان این صنف، لاستیک و روغن موتور مورد نیاز این واحدها به‌طور منظم تحویل داده می‌شود و بر اساس اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، از هفته آینده نیز شرایط توزیع از سوی شرکت‌ها مناسب‌تر خواهد شد.

گسترش توزیع روغن موتور در روزهای آینده

در بازار روغن موتور نیز مجید فراهانی، رئیس اداره نظارت فرآورده‌های نفتی و سوختی سازمان حمایت، در واکنش به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده درباره دریافت نکردن روغن موتور از سوی برخی واحدها اظهار کرد که جلسات خوبی با واحدهای تولیدی برگزار شده و مقرر شده است توزیع مناسبی انجام دهند. خرده‌فروشان روغن موتور و لاستیک که تاکنون سهمیه خود را دریافت نکرده‌اند، به‌تدریج و طی روزهای آینده سهمیه خود را دریافت خواهند کرد و این روند مطمئن به تعادل بیشتر بازار و کاهش نگرانی مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.