شروع کشت الیفرا با هدف تامین ۱۰۰ درصد مواد دارویی کشوری

ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد کشت شقایق الیفرا در اراضی تحت کنترل آغاز شده تا تامین ۱۰۰ درصد مواد مؤثره دارویی کشور از منبع بهداشتی و قابل رهگیری را تضمین کند.

ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که فرآیند اجرایی کشت گیاه شقایق الیفرا از امسال آغاز شده است. این طرح با هدف تامین مواد مؤثره دارویی مورد نیاز کشور از یک منبع بهداشتی، قابل رهگیری و استاندارد طراحی شده است. بر اساس گفته‌های مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ، اجرای این طرح می‌تواند صد در صد نیاز دارویی کشور به مواد مخدر پایه را تامین کند.

تفاوت شقایق الیفرا با خشخاش تریاک

شقایق‌ها به طور کلی به دو گروه "الیفرا" و "اوپی‌فرا" تقسیم می‌شوند. ترحمی توضیح می‌دهد که الیفراها گونه‌های روغنی هستند و اوپی‌فراها گونه‌هایی هستند که برای تولید مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند. خشخاشی که از آن تریاک استخراج می‌شود از نوع اوپی‌فراست، اما شقایق الیفرا چنین ویژگی‌ای ندارد. از این گیاه نمی‌توان با تیغ زدن و برداشت مستقیم، ماده مخدر استخراج کرد و تولید مواد موثره آن نیازمند فرآوری‌های صنعتی و تخصصی است.

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این گونه از شقایق در کشورهایی مانند استرالیا، هند و ترکیه جزو محصولات استراتژیک محسوب می‌شود و این کشورها حتی بذر مولد آن را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند. در مواردی نیز اگر کشوری بخواهد بذر غیرمولد یا تراریخته آن را تهیه کند، باید از مدت‌ها قبل ثبت سفارش انجام دهد. خوشبختانه ایران از گذشته بذر مولد این گیاه را در ذخایر ژنتیکی خود نگهداری کرده و حتی در مناطق مشخص، بذر موردنیاز تولید و ذخیره‌سازی شده است.

نحوه واگذاری اراضی و نظارت پلیس

کشت شقایق الیفرا صرفاً در اراضی دولتی محصور و تحت کنترل وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. بهره‌برداری از آن توسط زارعانی صورت می‌گیرد که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. زمین‌هایی که برای این منظور انتخاب می‌شوند دارای شرایط مشخص، مساحی‌شده و مجهز به سیستم‌های نظارتی از جمله دوربین هستند و فرآیند کشت در آن‌ها به صورت مستمر رصد می‌شود. کشاورزان می‌توانند در قالب ضوابط تعیین‌شده از این اراضی استفاده کنند و محصول را تولید کنند.

تعیین استان‌های هدف و اختصاص اراضی مناسب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت بهداشت میزان نیاز سالانه کشور را به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند و ستاد نیز این نیاز را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌کند تا برآورد میزان زمین زیر کشت انجام شود. پس از بررسی در کارگروه راهبری و نظارت و تأیید زمین و زارع، قرارداد کشت میان زارع و وزارت جهاد کشاورزی منعقد می‌شود. زارع نیز از مرحله کاشت تا برداشت، تحت نظارت پلیس و کارگروه‌های نظارتی استانی فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

سازوکار خرید تضمینی و قیمت‌گذاری

خرید تضمینی محصول بر عهده شرکت‌های دارویی است که متقاضی استفاده از مواد اولیه دارویی هستند. نرخ خرید هر ساله در کارگروه راهبری و نظارت تعیین و تصویب می‌شود. محصول پس از برداشت در محل مزرعه بسته‌بندی و پلمب شده و تحت اسکورت پلیس به کارخانه‌های فرآوری منتقل می‌شود.

پس از تحویل محصول به کارخانه، تمامی مراحل نگهداری، فرآوری و استحصال مواد مؤثره دارویی نیز تحت نظارت قرار دارد. در نهایت میزان مواد تحت کنترل تولیدشده به وزارت بهداشت اعلام و مطابق ضوابط آن وزارتخانه در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار می‌گیرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در جریان میزان مواد مؤثره تولیدشده قرار می‌گیرد.

مفاد آیین‌نامه اجرایی کشت گیاه الیفرا

آیین‌نامه اجرایی کشت شقایق الیفرا برای تامین مواد اولیه دارویی کشور در بیست ماده و سه تبصره تصویب شده است. منظور از گیاه دارویی شقایق الیفرا، گیاه با نام علمی Papaver somniferum eliafrap است که مطابق تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، اجازه کشت در داخل کشور دارد. مرجع صدور مجوز کشت گیاه دارویی شقایق الیفرا، وزارت جهاد کشاورزی و مرجع صدور مجوز فرآوری و استحصال گیاه دارویی شقایق الیفرا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تأمین بذر مناسب موردنیاز برای کشت گیاه دارویی شقایق الیفرا، مطابق ضوابط و مقررات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. شناسایی، تعیین و تأیید متقاضیان کشت کنترل‌شده این گیاه، منوط به تصویب کمیته راهبری و نظارت است. طبق ماده چهار آیین‌نامه، تعیین میزان موردنیاز مواد دارویی مشتق از گیاه شقایق الیفرا بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) است.

سازمان غذا و دارو مکلف است میزان سالانه مواد اولیه دارویی مورد نیاز مشتق از این گیاه را در بهمن‌ماه هر سال به کمیته راهبری و نظارت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند. براساس ماده ۷ و ۸، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از مراحل کشت تا پس از برداشت و حمل‌ونقل گیاه دارویی شقایق الیفرا تا شرکت دارویی مجاز نظارت میدانی داشته باشد. سازمان غذا و دارو نیز مکلف است نسبت به نظارت میدانی از مراحل فرآوری و استحصال گیاه دارویی شقایق الیفرا در شرکت‌های دارویی مجاز اقدام و گزارش آن را به کمیته راهبری و نظارت اعلام کند.