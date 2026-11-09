شروع استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با مخالفت ترامپ

توماس ماسی طرح استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا را آغاز کرد. دونالد ترامپ از هگست حمایت می‌کند و رأی‌گیری برای چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است.

توماس ماسی ، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی در مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه، طرح استیضاح پیت هگست ، وزیر دفاع ایالات متحده، را رسماً به جریان انداخت. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که فرآیند رأی‌گیری نهایی در این خصوص، روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. این اقدام حقوقی و سیاسی مهم، منجر به تنش‌های قابل توجه در میان مقامات ارشد دولت و کنگره آمریکا شده است.

جزئیات مکانیسم استیضاح و رأی‌گیری

منابع معتبر کنگره بیان می‌کنند که این قطعنامه شانس بالایی برای کسب اکثریت ساده آرا جهت تصویب در مجلس نمایندگان دارد. مجلس نمایندگان در حال حاضر تحت کنترل کامل جمهوری‌خواهان قرار دارد. با این حال، دموکرات‌ها قرار است در سوم ژانویه کنترل این مجلس و همچنین سنا را از جمهوری‌خواهان بگیرند. در مقابل، بعید است که استیضاح هگست در مجلس سنا به نتیجه برسد، چرا که تصویب نهایی در آنجا نیازمند اکثریت دو سوم آراء است. جمهوری‌خواهان در حال حاضر ۵۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را در اختیار دارند.

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مواضع مقامات و مخالفت‌های داخلی

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، با این اقدام به شدت مخالفت کرده و ابراز نگرانی کرده است. جانسون هشدار داده است که استیضاح در میانهٔ خصومت‌ها در خارج از کشور، صحنه‌ای بسیار بد نزد متحدان و دشمنان آمریکا ترسیم خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا نیز قول داده است که در صحنه بماند و برای دفاع از جایگاه خود مبارزه کند. هگست کارزاری فعال در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته و هفتهٔ گذشته در پیامی ویدئویی اعلام کرده است که عقب‌نشینی نخواهد کرد. او خود را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری مقایسه کرد که دو بار سابقه استیضاح دارد، و تأکید کرد که علیه او نیز جوابی داده نخواهد شد. هگست در پاسخ به پرسش درباره حمایت جمهوری‌خواهان، اعلام کرد که نگران این موضوع نیست.

حمایت ترامپ و تأثیر بر روابط خارجی

دونالد ترامپ از هگست با قوت حمایت کرده و در مصاحبه‌ای با برنامه "۶۰ دقیقه" سی‌بی‌اس که روز یکشنبه پخش شد، تلاش برای استیضاح را به شدت محکوم کرد. متن کامل این مصاحبه که توسط سی‌بی‌اس منتشر شده، نشان می‌دهد ترامپ معتقد است که استیضاح بسیار ناعادلانه است. رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرده است که دو جنگ داشتند و هر دو را بردند. اشاره او شامل جنگ ایران است که هم‌اکنون در بن‌بست قرار دارد و همچنین عملیات ونزوئلا، جایی که ارتش آمریکا در یک حمله غافلگیرکننده کماندویی به اقامتگاه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور، حمله و او را برکنار کرد.

نگرانی از بودجه دفاعی و اتهامات سنگین

برخی از قانونگذاران جمهوری‌خواه نگرانی‌هایی را ابراز کرده‌اند که اگر هگست در سمت خود بماند، روابط تیره او با کنگره، تلاش دولت ترامپ برای تصویب بستهٔ بودجهٔ دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری را تضعیف خواهد کرد. ماسی، که منتقد ترامپ محسوب می‌شود و در ژانویه از کنگره خارج خواهد شد، هشدار داد که استیضاح در مقایسه با اقداماتی که پس از به دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها در ژانویه در انتظار هگست است، بسیار ملایم‌تر خواهد بود. او افزود که دموکرات‌ها جلسات استماع و محاکمه برگزار خواهند کرد و توصیه کرد که ترامپ همین حالا که می‌تواند جانشینی را در سنا تأیید کند، هگست را برکنار نماید.

بررسی پرونده‌های حقوقی و واکنش دموکرات‌ها

دموکرات‌ها قول داده‌اند پرونده وزیر دفاع را درباره موضوعاتی از جمله برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر مقام‌های ارشد بررسی کنند. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، روز یکشنبه اعلام کرد که قاطعانه موافق اقدام برای استیضاح هگست است. در طرح استیضاح ماسی، هگست به ارتکاب جرائم و تخلفات سنگین متهم شده است. این اتهامات شامل جنگ ایران و سوءاستفاده‌های مختلف ادعایی از قدرت، از جمله نقض حقوق آزادی بیان مارک کلی، سناتور دموکرات آریزونا، می‌شود. پس از آنکه مارک کلی و پنج دموکرات دیگر که سوابق نظامی و اطلاعاتی دارند، خواستار سرزدن از دستورات غیرقانونی شدند، هگست درصدد پیگرد قضایی آن‌ها برآمد و آن‌ها را به ایجاد فتنه متهم کرد.