آغاز مرحله دوم پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در سه دستگاه اجرایی از آذرماه ۱۴۰۲. جزئیات اتصال دستگاه‌ها به سامانه جدید و زمان اجرای کامل طرح توسط سازمان اداری و استخدامی کشور.

آلاءالدین رفیع‌زاده ، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز اجرای عملیاتی طرح پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب شخصی ایشان خبر داد. این تغییر بنیادین اداری که بیش از یک دهه به عنوان یک چالش حل‌نشده باقی مانده بود، با موفقیت در مرحله آزمایشی خود به مرحله اجرا درآمد و اکنون در حال گسترش به سایر دستگاه‌های اجرایی است.

سابقه تاریخی و رفع موانع اداری

موضوع پرداخت حقوق مستقیم به نیروهای پیمانی و شرکتی، مسأله‌ای بود که ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری سیستم اداری کشور داشت و سال‌هاست مورد درخواست این نیروها قرار داشته است. رفیع‌زاده تأکید کرد که با پیگیری‌های مستمر در دولت و تصویب مصوبه مربوطه، زمینه‌های حقوقی برای تغییر این رویه فراهم شد. این اقدام با هدف به رسمیت شناختن نیروهای شرکتی به عنوان بخشی از سرمایه‌های انسانی دولت و تأمین حقوق مالی عادلانه آن‌ها انجام شده است.

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زیرساخت‌های فنی و مشارکت بانک مرکزی

طراحی و راه‌اندازی سیستم فنی مورد نیاز، نیازمند همکاری نزدیک بین چندین نهاد کلیدی بود. سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی طی دو تا سه ماه گذشته با هماهنگی کامل، سامانه "فواد" را توسعه دادند. این پلتفرم نرم‌افزاری به گونه‌ای طراحی شده است که فرآیند واریز حقوق را حذف واسطه‌ها کرده و مستقیماً به حساب بانکی ذی‌نفع متصل می‌شود.

موفقیت آزمایشی در ستاد سه دستگاه اجرایی

اولین اجرای عملیاتی این طرح در آبان‌ماه ۱۴۰۲ انجام شد. حقوق آبان‌ماه نیروهای شرکتی شاغل در ستادهای سه دستگاه اجرایی شامل سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از طریق این سامانه جدید به حساب شخصی آن‌ها واریز گردید. این مرحله به عنوان آزمون نهایی برای سنجش پایداری فنی و اجرایی سامانه عمل کرد و نتیجه آن تایید آمادگی کامل برای توسعه دامنه اجرای طرح است.

برنامه گسترش طرح از آذرماه ۱۴۰۲

بر اساس برنامه اعلام شده، از آذرماه ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات پرسنلی نیروهای شرکتی خود را به صورت کامل و دقیق در سامانه ثبت کرده باشند، به این طرح متصل می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از این نیروها در آذرماه حقوق خود را بدون واسطه دریافت کنند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر این باور است که تکمیل اطلاعات توسط دستگاه‌ها کلید موفقیت گسترش طرح است.

چالش‌ها و وضعیت نیروهای شهرداری‌ها

علی‌رغم موفقیت در گام اول، تکمیل نبودن اطلاعات در برخی دستگاه‌های اجرایی به عنوان چالش اصلی فعلی مطرح است. برای رفع این موانع، نشست‌هایی با معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌ها برگزار می‌شود. همچنین وضعیت نیروهای شرکتی در شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت است؛ چرا که این مجموعه‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و ممکن است اجرای پرداخت مستقیم برای آن‌ها چند ماه زمان ببرد تا مقدمات قانونی آن فراهم شود.