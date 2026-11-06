سخنگوی ارتش ایران تاکید کرد که تنها راه حل بازگشایی تنگه هرمز و پایان تنش‌ها، پذیرش هفت شرط جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکاست. جزئیات کامل این اظهارنظر.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا ، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیة صریح و قاطع اعلام کرد که هرگونه اقدام نظامی، تجاوز یا ماجراجویی‌های جدید در منطقه خلیج فارس هیچ‌گونه تاثیری در وضعیت فعلی تنگه هرمز نخواهد داشت. وی با استناد به رهنمودهای راهبردی فرمانده معظم کل قوا تصریح نمود که تنها و یگانه راهکار برای باز شدن مجدد این تنگه استراتژیک، تن دادن دولت و مقامات آمریکا به هفت شرط تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی ایران است. این موضع‌گیری رسمی نشان‌دهنده خط قرمزهای نظام در برخورد با تهدیدات امنیتی و تحریکات خارجی است.

مکانیزم هوشمند پاسخگویی و بازدارندگی استراتژیک

بر اساس توضیحات امیر اکرمی‌نیا، فرماندهی معظم کل قوا در دیدار اخیر با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، بر آمادگی رزمی هوشمندانه به عنوان محور اصلی دکترین دفاعی کشور تاکید کردند. این نوع آمادگی شامل بهره‌گیری همزمان از تمام مؤلفه‌های سخت و نرم قدرت است که تلفیق آن‌ها بر اساس مقتضیات دقیق زمان و مکان، منجر به افزایش هوشمندی در توان رزمی نیروها شده است. سخنگوی ارتش افزود که پاسخگویی سریع و آنی به هرگونه اقدام خصمانه دشمن، از دیگر محوری‌ترین دستورات رهبری بوده که نیروهای مسلح موظف به اجرای بی‌درنگ آن هستند.

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این حضور و واکنش‌های نظامی در امتداد سیاست‌های اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌شود و هدف آن ارتقای مداوم توان بازدارندگی کشور است. این رویکرد می‌تواند انگیزه، روحیه بلند و تعهد عمیق نیروهای مسلح را برای انجام مأموریت‌های محوله جهت حفظ و حراست از تمامیت ارضی، امنیت نظام اسلامی و منافع حیاتی ملی افزایش دهد. در این چارچوب، هرگونه اقدامی صرفا برای تثبیت امنیت پایدار در منطقه و پاسخ به تهدیدات غیرقانونی تفسیر می‌شود.

پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات خارجی

یکی دیگر از نکات راهبردی و بسیار مهم که توسط امیر سرتیپ اکرمی‌نیا مورد توجه قرار گرفت، فرمان صریح مبنی بر پاسخ بدون هیچ‌گونه محدودیت جغرافیایی به دشمن آمریکایی است. وی بیان کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس این دستورالعمل، تمامی اهداف مادی و غیرمادی متخاصم را در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهند داد و در صورت بروز تجاوز، هیچ مرز یا محدوده‌ای برای عملیات دفاعی و تلافی‌جویانه در نظر گرفته نخواهد شد.

این دیدگاه مبتنی بر آن واقعیت است که دشمن مورد نظر علاوه بر حضور فیزیکی در سطح منطقه جنوب غرب آسیا، پایگاه‌های نظامی متعدد و تجهیزات پیشرفته‌ای را در خارج از این محدوده نیز مستقر کرده است. نیروهای مسلح با در نظر گرفتن این استراتژی، تمام تلاش عملیاتی خود را معطوف به اثرگذاری حداکثری و اثربخشی کامل می‌کنند تا به گونه‌ای عمل کنند که دشمن از شکل‌گیری هرگونه ماجراجویی جدید یا دست زدن به تجاوزات مجدد کاملاً پشیمان گردد و از ادامه این روند ناامن باز بدارد.

نقش کلیدی حمایت مردمی و شروط هفت‌گانه برای عادی‌سازی

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از صحبت‌های خود به محور حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه مردم از نیروهای مسلح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بیش از ۲۵۰ شب متوالی است که مردم عزیز ایران در اجتماعات شبانه بزرگ، از نظام اسلامی، کشور عزیزمان، تمامیت ارضی و نیروهای مسلح حمایت‌های بی‌وقفه به عمل آورده‌اند. این حضور پرشور و متحدانه مردمی، سرمایه عظیمی برای تقویت روحیه نظامیان و اثبات اراده ملی در برابر فشارهای خارجی محسوب می‌شود.

در نهایت، امیر اکرمی‌نیا با تأکید مجدد بر موضع رسمی جمهوری اسلامی ابراز داشت که شروط هفت‌گانه‌ای که پیش‌تر از سوی مقامات عالی‌رتبه امنیتی و سیاسی کشور به طرف آمریکایی اعلام شده است، کلید اصلی عادی‌سازی وضعیت است. وی هشدار داد که هرگونه تلاش برای تغییر معادلات به زور یا نادیده گرفتن این خواسته‌ها، تنها منجر به تشدید تنش‌ها خواهد شد و تنها راه بازگشت به ثبات و باز شدن تنگه هرمز، پذیرش کامل و واقعی این هفت شرط از سوی واشنگتن است.