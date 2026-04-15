ایران عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز را به توافق با آمریکا مشروط کرده است. در همین حال، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردوگاه‌های پناهندگان را محکوم کرده و آن را نشانه بن‌بست رژیم دانسته‌اند. خبرها همچنین از احتمال از سرگیری مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان، بحث‌ها در کنگره آمریکا در مورد هزینه‌های جنگ احتمالی با ایران و تحریم‌های جدید آمریکا علیه نهادها و افراد مرتبط با ایران حکایت دارد.

تهران عبور امن کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز را به توافق با آمریکا مشروط کرده است. در همین حال، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران ، شامل شش حزب، در بیانیه‌ای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردوگاه‌های پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده و این حملات را نشانه‌ای از بن‌بست سیاسی و نظامی رژیم ایران دانسته است.

این ائتلاف با اشاره به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر در این حملات، هدف قرار دادن غیرنظامیان و پناهندگان را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو خواند و از دولت عراق، ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواست که فراتر از محکومیت، اقدام عملی انجام دهند.

در سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی، تثبیت آتش‌بس در لبنان را نتیجه مقاومت حزب‌الله و وحدت محور مقاومت دانسته و از آمریکا خواسته است به این توافق پایبند باشد. او تاکید کرده که مقاومت و ایران در هر شرایطی همان موجودیت را دارند و آمریکا باید از اشتباهات اسرائیل عقب‌نشینی کند.

رسانه‌های پاکستانی از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته آینده در پاکستان خبر داده‌اند. پیش از این، اولین جلسه گفت‌وگوهای ایران و پاکستان در تهران با حضور عباس عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان برگزار شده بود. انتظار می‌رود در این مذاکرات، پیام‌های رد و بدل شده بین ایران و آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در آمریکا، مجلس سنا به قطعنامه‌ای که اختیارات جنگی دونالد ترامپ علیه ایران را محدود می‌کرد، رای منفی داد. با این حال، دموکرات‌ها اعلام کرده‌اند که تلاش برای مهار اختیارات رئیس‌جمهوری در ادامه جنگ را ادامه خواهند داد. آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ از پایان درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله به عنوان بخشی از یک توافق صلح گسترده‌تر استقبال می‌کند، اما چنین درخواستی را به طور مشخص مطرح نکرده است.

این مقام تاکید کرده که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله بخشی از مذاکرات صلح آمریکا و ایران نیست، هرچند ایران این موضوع را یکی از شروط گفت‌وگوها مطرح کرده است. هزینه جنگ ایران همچنان یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ در کنگره آمریکا است. راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، در دفاع از درخواست بودجه نظامی ترامپ، اعلام کرده که هنوز قادر به برآورد دقیق هزینه جنگ ایران نیست و در حال بررسی این موضوع هستند.

درخواست اولیه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تأمین بودجه اضافی این جنگ با مخالفت شدید قانون‌گذاران آمریکایی روبه‌رو شده بود. در همین حال، خبرگزاری رویترز از گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر و دونالد ترامپ درباره کاهش تنش‌ها در منطقه و تضمین ثبات بازارهای انرژی خبر داده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر با عباس عراقچی منتشر شده بود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز از تحریم‌های جدیدی علیه سه فرد، ۱۷ نهاد و ۹ کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده که این وزارت‌خانه مصمم به قطع شبکه‌های قاچاق غیرقانونی و تروریسم نیابتی جمهوری اسلامی است و با هدف قرار دادن نخبگان حکومتی، کارزار «خشم اقتصادی» را پیش می‌برد. این وزارت‌خانه به نهادهای مالی هشدار داده است که از تمام ابزارها، از جمله تحریم‌های ثانویه، علیه کسانی که از «فعالیت‌های تروریستی» تهران حمایت می‌کنند، استفاده خواهد کرد. بخشی از افراد و نهادهای تحریم‌شده با فرزند علی شمخانی ارتباط دارند.





