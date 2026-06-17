در این گزارش، مهم‌ترین رویدادهای دو038e گروه جام جهانی ۲۰۲۲ تجسم یافته‌است. پیروزی آرژانتین با سه‌گل مسی در مقابل الجزایر، پیروزی فرانسه با سه گل امباپه در برابر سنگال و شکست عراق در مقابل نروژ از جمله این اتفاقات هستند. همچنین، رکورد تاریخی داور ایرانی علیرضا فغانی و عملکرد تیم‌های آسیایی نیز بررسی شده است.

در دیداری حساس از گروه نه مسابقات، دو تیم فرانسه و سنگال به میدان رفتند که داور ایرانی علیرضا فغانی آن را سوت زد. فرانسه در نیمه primero ضعیفtevada و سنگال دو بار به نزدیکی دروازه فرانسه رسید.

در نیمه دوم، امباپه در دقیقه ۶۶ گل اول را به ثمر رساند و سپس بارکولا در دقیقه ۸۲ گل دوم را شد. سنگال در دقیقه ۹۰+۵ با گل امبایه امید خود را زنده کرد، اما امباپه در دقیقه ۹۰+۶ گل سوم فرانسه را به ثمر رساند و نتیجه نهایی ۳ تا ۱ به سود فرانسه شد. این بازی نشان داد که اگر سنگال از فرصت‌های نیمه اول استفاده می‌کرد، نتیجه ممکن است متفاوت می‌بود.

علیرضا فغانی با داوری این بازی، به تنها داور در تاریخ تبدیل شد که در چهار دوره پیاپی جام جهانی سوت زده است که نشان‌دهنده اعتماد بالای فدراسیون بین‌المللی فوتبال به اوست. در ادامه گروه، عراق در مقابل نروژ به میدان رفت. هالند در دقیقه ۲۹ گل اول نروژ را به ثمر رساند، اما عراق در دقیقه ۳۹ با گل حسین بازی را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم، نروژ در دقیقه ۷۶ گل سوم و در دقیقه ۹۶ گل چهارم (به صورت گل به خودی حسین) را به ثمر رساند و نتیجه نهایی ۴ تا ۲ به سود نروژ شد. عراق به این ترتیب اولین تیم آسیایی که از دست داد تبدیل شد. تیم‌های دیگر آسیا نتایج متفاوتی کسب کردند: کرۀ جنوبی و استرالیا پیروزی کردند، درحالی‌که قطر، ژاپن، عربستان و ایران تساوی داشتند.

اردن و ازبکستان نیز بازی‌های نخستین خود را با اتریش و کلمبیا خواهند انجام داد. در بازی بعدی آرژانتین در مقابل الجزایر، مسی با گل در دقیقه ۱۷ به reshape تاریخ تبدیل شد و تنها بازیکنی شد که در شش دوره جام جهانی حضور یافت و همچنین گل صد و هجدهم خود را به ثمر رساند.

او در دقیقه ۶۰ گل دوم و در دقیقه ۷۶ گل سوم (هت تریک) را به ثمر رساند و به جمع دو گله‌های جام جهانی پیوست. پس از گل سوم، مسی از زمین خارج شد تا برای بازی‌های بعدی استراحت کند. آرژانتین با نمایش یک بازی منسجم، قهرمانی خود را با پیروزی ۲ بر ۱ آغاز کرد.

تیم آرژانتین در دور بعدی در مقابل اتریش قرار خواهد گرفت و عراق نیز در لحظه‌ای دیگر در مقابل اردن به میدان خواهد رفت





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