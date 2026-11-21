سرهنگ فیروز کشیر از پلیس راهور تهران بزرگ توضیحات دقیقی درباره اعتبار گواهینامه بین‌المللی و رانندگی در ۷۴ کشور طرف کنوانسیون ارائه داد. جزئیات کامل را بخوانید.

سرهنگ فیروز کشیر ، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ، با ارائه جزئیات فنی و قانونی درباره گواهینامه بین‌المللی ، تأکید کرد که این سند به هیچ‌وجه یک مدرک مستقل محسوب نمی‌شود و صرفاً به استناد و بر پایه اعتبار گواهینامه رانندگی داخلی صادر می‌گردد. وی با اشاره به الزامات حقوقی حاکم بر این موضوع بیان داشت که دارندگان گواهینامه می‌توانند با رعایت دقیق قوانین بومی هر کشور، به مدت حداکثر یک سال در قلمرو کشورهای طرف تفاهم‌نامه اقدام به رانندگی نمایند.

ریشه‌های قانونی و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی

سرهنگ کشیر به مفاد دقیق قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علائم راه‌ها اشاره کرد که در تاریخ ۱۳۵۴.۱۱.۲۶ تصویب شده است. بر اساس اسناد رسمی، این مصوبه در تاریخ ۱۳۵۴.۱۲.۱۹ از طریق وزارت امور خارجه وقت به پلیس راهور وقت ابلاغ گردید و مبنای حقوقی فعالیت‌های ترافیکی در سطح بین‌المللی شد.

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وی توضیح داد که این تفاهم‌نامه در ابتدا توسط ۳۶ کشور امضاء شد، اما پس از گذشت سال‌ها و الحاق کشورهای جدید، تعداد طرفین قرارداد به ۷۴ کشور رسید که ایران نیز هم‌اکنون به عنوان یکی از این ۷۴ عضو فعال در این چارچوب حقوقی شناخته می‌شود. این افزایش تعداد کشورها نشان‌دهنده گسترش دامنه اعتباردهی متقابل گواهینامه‌های رانندگی در سطح جهانی است.

الزامات صدور و اعتبار زمانی گواهینامه

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با استناد به بند ۵ ماده ۴۱ کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای دریافت گواهینامه بین‌المللی برشمرد. بر این اساس، صدور این گواهینامه تنها مشروط به داشتن گواهینامه داخلی معتبر است و تمامی شرایط و حداقل‌های قانونی باید به دقت رعایت شود. یکی از الزامات اصلی، درج دقیق شماره گواهینامه داخلی در متن گواهینامه بین‌المللی جهت پیگیری‌های حقوقی است.

سرهنگ فیروز کشیر هشدار داد که گواهینامه بین‌المللی پس از انقضای مدت گواهینامه داخلی مربوط به خود، فاقد هرگونه اعتبار قانونی خواهد بود. این یعنی اگر گواهینامه داخلی شهروند ایرانی منقضی شود، گواهینامه بین‌المللی صادر شده برای او نیز خودبه‌خود باطل می‌شود و استفاده از آن جرم محسوب می‌گردد.

تفاوت دوره اعتبار در کشورهای مختلف

یکی از نکات قابل توجه در قوانین بین‌المللی ترافیکی، تفاوت در دوره اعتبار رانندگی بر اساس نوع تفاهم‌نامه با هر کشور است. سرهنگ کشیر تصریح کرد که اگر شخصی بخواهد صرفاً با گواهینامه داخلی کشور خود در این ۷۴ کشور طرف قرارداد رانندگی کند، مدت اعتبار گواهینامه او ۶ ماه خواهد بود. این محدودیت زمانی به تفاهم‌نامه‌ای که میان کشور مبدأ و مقصد منعقد می‌شود، بستگی مستقیم دارد.

بنابراین، دارندگان گواهینامه بین‌المللی که گواهینامه داخلی معتبر دارند، توانایی رانندگی تا یک سال را در اختیار دارند، در حالی که کسانی که بدون این مدارک تکمیلی قصد تردد در این کشورها را دارند، محدود به یک نیمه سال خواهند بود. این تمایز حقوقی اهمیت دریافت گواهینامه بین‌المللی را برای سفرهای طولانی‌مدت به کشورهای عضو کنوانسیون دوچندان می‌کند.