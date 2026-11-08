شرایط انسانی وحشتناک زنان زندانی در بند قوچان: نقض آشکار حقوق اولیه

گزارش کامل از وضعیت وخیم بهداشتی، تغذیه‌ای و امنیتی زنان زندانی در زندان قوچان. ناکافی بودن امکانات اولیه، ازدحام بیش از حد و عدم دسترسی به دارو و بهداشت شخصی، حقوق بنیادین این دسته از زندانیان را زیر سوال برده است.

وضعیت حقوق بشر در زندان‌های ایران به طور کلی نگران‌کننده ارزیابی می‌شود، اما شدت و حدت این بحران انسانی در بندهای مخصوص زنان، ابعادی فراتر از استانداردهای پذیرفته شده دارد. در زندان قوچان ، زنان زندانی که بخش عمده‌ای از آنان جوان هستند، با کمبود شدید منابع اساسی مواجه‌اند. این زندانیان نه به آب آشامیدنی سالم، نه به مسکن کافی، نه به لباس زیر مناسب و نه به نوار بهداشتی به اندازه نیاز دسترسی دارند.

تخلفات ساختاری و ازدحام غیرانسانی در بند زنان

مسئولان حکومتی در بندهای نگهداری از زندانیان زن، اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین آیین‌نامه زندان‌ها را به راحتی و بدون ایجاد هزینه برای خود نقض می‌کنند. این بی‌توجهی زمانی هولناک‌تر می‌شود که زندانیان گم‌نام‌تر بوده و محل نگهداری آن‌ها در مناطق دورافتاده‌تر یا به حاشیه رانده‌شده باشد. گزارش‌های دریافتی از "ایران‌وایر" نشان می‌دهد که زنان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه که در این بند نگهداری می‌شوند، با سکوت خبری گسترده‌ای روبرو هستند و طیف وسیعی از رفتارهای غیرقانونی را تجربه می‌کنند.

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این رفتارها شامل موارد غیراخلاقی از سوی زندانبانان، ضرب و شتم و شکنجه توسط مأموران و مسئولان و همچنین وضعیت نامناسب محل زندگی، بهداشت و تغذیه است. یکی از راویان این گزارش که خود در اعتراضات دی‌ماه بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده است، تایید می‌کند که شماری از زنان بازداشت‌شده در مشهد و برخی شهرهای دیگر به بند زنان زندان قوچان فرستاده شده‌اند. برخی مانند او بعد از مدتی آزاد شدند، اما برخی دیگر بعد از چند ماه دوباره احضار و به زندان برگردانده شدند.

نقض آیین‌نامه زندان‌ها و کمبود شدید منابع

به گفته این زندانی پیشین، تفکیک جرایم در عمل معنا ندارد و تمامی زندانیان زن فارغ از نوع جرم یا اتهام، با هم در یک فضا نگهداری می‌شوند که این موضوع به وضوح نقض آیین‌نامه زندان‌هاست. با این حال، ازدحام بیش از حد، مشکل کوچک‌تر زندانیان محسوب می‌شود. ظرفیت بند برای پذیرش این تعداد زندانی وجود ندارد و بیشتر بازداشتی‌های اعتراضات کف‌خواب هستند. تخت کافی برای خوابیدن وجود ندارد و حتی فضای بند برای خوابیدن روی زمین نیز کافی نیست.

زنان مجبورند در وسط کریدور و چسبیده به یکدیگر بخوابند. تقاضای زندانیان برای داشتن پتو نیز توسط مقامات زندان نادیده گرفته می‌شود. وضعیت تغذیه نیز فاجعه‌بار است و غذای کافی به زندانیان داده نمی‌شود. غذا در اغلب موارد غیرقابل خوردن است و بارها پس از خوردن وعده غذایی، زندانیان با مشکلات شدید گوارشی مواجه شده‌اند. زندانیان به دلیل ترس از نادیده گرفته شدن درمان دارویی در صورت بیماری، فقط در حد زنده ماندن غذا می‌خورند و بسیاری ترجیح می‌دهند تحمل گرسنگی کنند تا دردسرهای درمانی.

بحران آب و نابرابری در دسترسی به نیازهای بهداشتی

بیشتر زندانیان زن محبوس در بند زنان زندان قوچان، توانایی مالی برای تهیه آب و غذایی که در بوفه عرضه می‌شود را ندارند. وقتی به سلامت غذا و آب اعتراض می‌شود، مأموران پاسخ می‌دهند که همین است که هست و باید از جیب خود هزینه کنند. وسایل موجود در بوفه زندان قیمت چندین برابر بالاتر از بیرون از زندان دارند. مشکل آب آشامیدنی سالم جان زندانیان را به لب رسانده و آب زندان مطلقا قابل استفاده نیست.

بطری‌های کوچک آب معدنی در بوفه با قیمت بسیار بالا به زندانیان داده می‌شود و عمده پول زندانیان صرف خرید آب می‌گردد. همچنین در دوران قاعدگی، زنان جوان نیازمند مواد مصرفی بهداشتی و مسکن هستند، اما مسئولان زندان بدون توجه به تفاوت‌های فردی، هر ماه تنها دو عدد نوار بهداشتی در اختیار هر کدام قرار می‌دهند. بهداری زندان به دلیل نبود دارو، مسکن به زندانیان نمی‌دهد.

انزوای ارتباطی و وضعیت بحرانی ملاقات‌ها

بسیاری از زندانیان زن در دوره قاعدگی مجبورند از پارچه‌های نامناسب، لباس‌های کهنه و کاغذ و روزنامه به جای نوار بهداشتی استفاده کنند. برخی یک لباس زیر را در تمام مدت دوره قاعدگی به تن دارند و به بیماری‌های عفونی و قارچ مبتلا می‌شوند. بهداری زندان اساسا هیچ زندانی زن بیماری را نمی‌پذیرد و فقط کسانی که مشکل حاد قلبی دارند در صورت تقاضا به بهداری منتقل می‌شوند. بقیه باید بیماری خود را تحمل کنند.

در بند زنان زندان قوچان تلفن اغلب روزها قطع است و تنها برای ساعاتی کوتاه وصل می‌شود. ازدحام جمعیت و کمبود تلفن‌ها موجب شده زندانی‌ها روزها نتوانند با خانواده تماس بگیرند. در صورت امکان تماس، زمان صحبت حداکثر یک تا دو دقیقه است و اگر کسی جواب ندهد، زندانی باید به انتهای صف برود. وضعیت ملاقات زندانیان نیز بهتر از تماس‌های تلفنی توصیف نمی‌شود و دسترسی به این حقوق اولیه برای زنان زندانی قوچان عملا مسدود شده است.