تشدید تنش‌های دیپلماتیک و نظامی بین تهران و منامه پس از صدور احکام سنگین برای متهمان ارتباط با سپاه و ادامه حملات هوایی به خاک بحرین و اهداف آمریکایی.

تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بحرین ، همزمان با صدور احکام حبس ابد برای ده‌ها متهم و ادامه حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های نظامی در منطقه خلیج فارس رخ داده است. دادگاه‌های منامه در هفته گذشته اقدام به محاکمه و مجازات افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردند که واکنش تند وزارت امور خارجه تهران را برانگیخت.

جزئیات احکام زندان و واکنش‌های حقوقی

خبرگزاری رسمی بحرین در تاریخ ۲۵ آبان ماه، به نقل از دادستانی این کشور گزارش داد که یک دادگاه در منامه، متهمان پرونده ارتباط با سپاه پاسداران را به مجازات‌هایی از ۱۵ سال زندان تا حبس ابد محکوم کرده است. بر اساس اعلام موسسه حقوق و دموکراسی بحرین که در بریتانیا مستقر است، حکم حبس ابد برای ۶۴ نفر از جمله ۵۷ روحانی شیعه صادر شده و پنج تن دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

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وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای منتشر شده در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ آبان، صدور این احکام را به شدت محکوم کرد و آن را نشانه پیروی حکومت منامه از سیاست‌های مذهبی هیات حاکمه آمریکا دانست. این وزارتخانه در بیانیه خود خواستار رعایت حقوق بشری و شهروندی توسط بحرین شد و تأکید کرد که منامه باید به آموزه‌های اسلامی و خواسته‌های مشروع مردم احترام بگذارد.

در بیانیه وزارت امور خارجه بحرین که در واکنش به موضع ایران صادر شد، مواضع تهران درباره احکام دادگاه به شدت رد و آن را دخالت آشکار در امور داخلی و تعرض به استقلال قوه قضاییه این کشور عنوان کرد. دولت منامه اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و احکام اخیر مربوط به اتهامات جاسوسی برای جمهوری اسلامی و ارتباط با سپاه پاسداران است.

برخورد نظامی و انکار اصابت پهپادها

از سوی دیگر، تنش‌های نظامی در خلیج فارس نیز اوج گرفته است. روابط عمومی سپاه پاسداران در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ آبان اعلام کرد که یک سامانه راداری آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف قرار گرفته است. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در پیامی اعلام کرد که منامه سه اشتباه کلیدی مرتکب شده که شامل همکاری در تهاجم به ایران، حیات در حباب امنیتی آمریکا و تعرض به حریم مرجعیت شیعه است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) گزارش سپاه پاسداران درباره اصابت به سامانه راداری را رد کرد و اعلام نمود که پهپادهای حکومت ایران رهگیری شدند و هیچ آسیبی به نیروها و تجهیزات آمریکا نرسید. وزارت امور خارجه بحرین نیز در همین تاریخ از دفع حملات هوایی جمهوری اسلامی خبر داد و تداوم این حملات را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز با محکوم کردن حملات، تداوم آن‌ها را نشانه رویکرد جمهوری اسلامی برای تضعیف امنیت و ثبات منطقه خواند. وزارت امور خارجه قطر که نقش میانجی در گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای ادامه حملات جمهوری اسلامی به بحرین را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این اقدامات تلاش‌های دیپلماتیک را تضعیف می‌کند.

مذاکرات دیپلماتیک و تحولات منطقه‌ای

علی‌رغم تنش‌های بالا، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها نیز ادامه دارد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در تاریخ ۲۶ آبان اعلام کرد که تلاش‌های دوحه برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشینگتن ادامه دارد. همزمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عباس عراقچی که در مسقط پایتخت عمان به سر می‌برد، با هیاتی قطری به ریاست مشاور نخست‌وزیر این کشور دیدار کرده و درباره تحولات منطقه گفت‌وگو کرده است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بارها اعتراضات مردمی را در بحرین و سایر کشورهای منطقه دستکاری کرده است. این تنش‌ها منجر به درخواست منامه از شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات شده است. تحلیلگران تأکید دارند که تداوم این حملات می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای ثبات منطقه خلیج فارس داشته باشد و شانس موفقیت مذاکرات دیپلماتیک را کاهش دهد.