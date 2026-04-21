شتاب در اجرای احکام اعدام و نگرانی نهادهای حقوق بشری از وضعیت قضایی در ایران

گزارش پیش رو به بررسی افزایش بی سابقه اجرای احکام اعدام در ایران پس از تنش های منطقه ای و اعتراضات داخلی می پردازد و دیدگاه های نهادهای بین المللی را در این زمینه بازتاب می دهد.

در بیانیه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، جزئیات پرونده فردی به نام امیرعلی میرجعفری منتشر شد که در آن وی به عنوان یکی از عناصر مسلح همکار دشمن توصیف شده است. بر اساس ادعای این نهاد قضایی، متهم مذکور مسئولیت آتش زدن مسجد جامع قلهک را بر عهده داشته و به عنوان رهبر اقدامات ضدامنیتی شبکه موساد در آن منطقه فعالیت می کرده است.

قوه قضائیه مدعی است که میرجعفری در بازجویی های خود به آتش زدن اموال عمومی و خصوصی در تاریخ هجدهم دی ماه در منطقه میرداماد و روز بعد از آن در خیابان دولت اعتراف کرده و به صورت مکتوب اقرار نموده که به نیروهای انتظامی و حافظان امنیت حمله کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، به ویژه پس از حملات اخیر در منطقه و تنش های سیاسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، با شتاب قابل توجهی افزایش یافته است. نهادهای بین المللی حقوق بشری در گزارش های اخیر خود تأکید کرده اند که حکومت ایران پس از جنگ های منطقه ای، با استفاده از دستاویز امنیت ملی، دست به سرکوب گسترده مخالفان و معترضان زده است. این وضعیت پس از آغاز اعتراضات دی ماه به مراتب وخیم تر شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در دستورالعمل های مکرر خود به دادستان های سراسر کشور، خواستار رسیدگی فوری و بدون اغماض به پرونده بازداشت شدگان شده است. وی تأکید کرده است که احکام این افراد باید در کوتاه ترین زمان ممکن صادر و به مرحله اجرا برسد. به عنوان نمونه ای از این روند، قوه قضائیه در بیست و هشتم اسفند ماه از اجرای حکم اعدام سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه به اتهام قتل نیروهای انتظامی خبر داد که در میان آن ها، صالح محمدی، عضو سابق تیم ملی کشتی ایران نیز حضور داشت. این اعدام ها در حضور جمعی از شهروندان در شهر قم صورت گرفت که واکنش های شدیدی را در فضای مجازی و محافل بین المللی برانگیخت. مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در واکنش به این وقایع تصریح کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سازمان یافته مخالفان سیاسی در شرایط جنگی و بحرانی استفاده می کند. فعالان مدنی و سازمان های مدافع حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این رویه، روند دادرسی این پرونده ها را فاقد استانداردهای عادلانه دانسته و آن را ناقض آشکار حقوق انسانی و موازین بین المللی می خوانند. در کنار این فضای ملتهب سیاسی، گزارش های جانبی دیگری نیز از نقض حریم خصوصی شهروندان در محیط های مختلف منتشر می شود که بازتاب دهنده چالش های امنیتی و اجتماعی در جامعه ایران است. به عنوان مثال، انتشار اخباری مبنی بر کشف دوربین های مخفی در اتاق های اقامتی و هتل ها، نگرانی های گسترده ای را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است که در آن شهروندان از پخش تصاویر خصوصی خود بدون اطلاع و رضایتشان ابراز انزجار کرده اند. تلاقی این بحران های قضایی با مسائل امنیتی، افق نگران کننده ای را برای وضعیت حقوق شهروندی در کشور ترسیم کرده است





