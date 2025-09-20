به دلیل ثبت بالاترین سطح مصرف انرژی، شبکه برق با چالش جدی مواجه شده است. سازمان انرژی برنامه مدیریت هوشمند انرژی را برای روز شنبه ۲۹ شهریور در ساعات اوج مصرف فعال میکند. این اقدام با هدف حفظ ثبات شبکه و جلوگیری از خاموشیهای گسترده صورت میگیرد. از هموطنان درخواست میشود در این برنامه مشارکت فعال داشته باشند.
با ثبت بالاترین سطح مصرف انرژی در تاریخ منطقه، شبکه برق با چالش جدی و بیسابقهای روبرو شده است. در این راستا، سازمان انرژی برای روز شنبه ۲۹ شهریور، برنامه مدیریت هوشمند انرژی در ساعات اوج مصرف را فعال میکند. این تصمیم در پی افزایش بیسابقه تقاضا برای برق و به منظور جلوگیری از بروز خاموشی های گسترده و حفظ پایداری شبکه اتخاذ شده است. به گزارش صفحه اقتصاد و به نقل از منابع آگاه، پیشبینیها حاکی از آن است که پیک مصرف برق در روز شنبه به بالاترین حد خود در سال جاری خواهد رسید.
شرکت توزیع نیروی برق با همکاری سایر نهادهای ذیربط، اقدامات متعددی را برای مقابله با این چالش در نظر گرفته است. یکی از مهمترین این اقدامات، اجرای برنامه مدیریت هوشمند انرژی است که از مشترکان درخواست میشود تا در ساعات اوج مصرف، با کاهش استفاده از وسایل پرمصرف مانند کولرهای گازی و سایر تجهیزات برقی، به پایداری شبکه کمک کنند. همچنین، شرکتهای توزیع برق، اطلاعات دقیق مربوط به خاموشیهای احتمالی و زمانبندی آنها را از طریق کانالهای ارتباطی مختلف، از جمله پرتالهای اینترنتی، سامانه پیامکی و رسانههای محلی، در اختیار مشترکان قرار خواهند داد. شرکت توزیع نیروی برق خرمآباد به منظور اطلاعرسانی دقیقتر و ارائه اطلاعات بهروز، لینکهای زیر را برای دسترسی سریعتر به اطلاعات مربوط به خاموشیها و برنامههای مدیریت مصرف، در اختیار عموم قرار داده است: https://ledc.ir/ (شرکت توزیع نیروی برق خرمآباد) و https://www.ledc.ir (شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان). این شرکتها از مشترکان تقاضا دارند که با مراجعه به این منابع، از آخرین وضعیت شبکه و برنامههای مدیریت مصرف مطلع شوند. مدیریت بهینه مصرف انرژی، از جمله خاموش کردن لامپهای اضافی، استفاده از وسایل برقی در ساعات غیر اوج مصرف، و تنظیم دمای کولرهای گازی، میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق داشته باشد. سازمان برق منطقهای با تأکید بر اهمیت همکاری مشترکان در این برهه حساس، از آحاد جامعه میخواهد تا با درک شرایط و رعایت الگوهای مصرف بهینه، در تأمین برق پایدار برای همه شهروندان مشارکت فعال داشته باشند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که در صورت نیاز، از ابزارهای دیگری نیز برای مدیریت بحران استفاده خواهد کرد تا از بروز اختلالات گسترده در شبکه جلوگیری شود. تلاش برای عبور از این بحران، نیازمند همدلی و همراهی همگانی است تا بتوان با کمترین آسیب، از این مرحله عبور کرد و زمینه را برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم نمود. سازمان انرژی امیدوار است که با همکاری و مشارکت فعالانه مشترکان، این چالش با موفقیت پشت سر گذاشته شود و شبکه برق بتواند به ارائه خدمات پایدار خود ادامه دهد. در این راستا، سازمان انرژی به طور مستمر وضعیت شبکه را رصد و تحلیل میکند و در صورت نیاز، با اتخاذ تصمیمات لازم، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری خواهد کرد. همچنین، برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی گستردهای برای آگاهیرسانی به مشترکان در مورد راههای صرفهجویی در مصرف انرژی و اهمیت مدیریت مصرف، در نظر گرفته شده است. این برنامهها از طریق رسانههای مختلف، از جمله تلویزیون، رادیو، و فضای مجازی، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. هدف نهایی سازمان انرژی، تأمین برق پایدار برای همه شهروندان و حفظ امنیت انرژی کشور است. با همکاری و همیاری مردم، میتوان از این هدف مهم حمایت کرد و زمینه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم نمود
